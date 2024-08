Tensión en ‘Espejo Público’ por lo vivido con un reportero en directo: «Te rompo la cámara»

‘Espejo Público’ vive a menudo conexiones en directo llenas de tensión, pero la de este martes alcanzó un nivel de crispación que preocupó en plató. Un reportero del matinal se desplazó hasta un municipio de Toledo para cubrir el caso de un barrio conquistado por los okupas. Mientras el periodista relataba la insostenible situación a Lorena García, un vecino le sorprendió amenazándole físicamente e increpando al programa con todo tipo de insultos.

El tema de la ocupación aterrizó en la mesa de debate del matinal de Antena 3 con una expedición de alto riesgo hasta Yuncos, Toledo. «Verán que allí hay trece familias okupas que han asaltado todo un edificio. Lo han colonizado, podríamos decir. Lo que hace es intimidar a los vecinos, incluso con perros peligrosos», anunciaba Lorena García antes de dar paso a Javi Fuentes, el «intrépido reportero» del programa, según la presentadora.

Ya hace unos meses, Fuentes protagonizó un incidente similar en ‘Espejo Publico’ cuando cubría un piso okupa en el madrileño barrio de Lavapiés, pero nada le podía preparar para lo que iba a vivir este martes. «Estoy intentando hablar con los okupas que han colonizado el edificio entero, pero cuando nos ven bajan las persianas. Hemos llamado en la ventana de un chaval porque los pisos estaban vacíos y se habían colado», comenzó explicando el reportero.

Un okupa amenaza a un reportero de ‘Espejo Público’

Javi Fuentes en ‘Espejo Público’

«Lo que más denuncian es que pinchan la luz, lo que ahora temen los vecinos es que vayan a sus domicilios y les roben a ellos», aseguraba el periodista justo antes de que una señora del edificio okupado se asomase al balcón. «Yo tengo violencia de género, como me grabes, te voy a denunciar. Ni hablando ni nada, te lo digo muy en serio. Como me grabes o salga mi voz, os voy a denunciar a los dos», exclamó la espontánea.

Algo alterada, siguió con su recado para ‘Espejo Publico’. «Nosotros queremos vivir igual que ellos, nosotros no hemos creado ningún conflicto. Venimos a vivir tranquilos, no puedo pagar un alquiler de 800 euros si cobro 1.000 euros. Vete al Gobierno que son los que ponen el alquiler más caro, es que estoy embarazada y no me lo puedo permitir», sentenció la vecina, algo que hizo estallar a Lorena García, que observaba todo atónita desde plató.

«Iros a la mierda, porque te rompo la cámara»

«Javi, solo por poner en contexto, me extraña que en Yuncos haya alquileres por 800 euros, solo por matizar lo que decía la señora con la que hablabas», puntualizó la sustituta de Susanna Griso mientras Javi Fuentes continuaba paseándose por las calles del barrio. Fue entonces cuando un hombre muy molesto entró en plano cargando contra el reportero. «No hemos grabado a la niña», se escuchaba decir al periodista.

Con actitud violenta y gritando, el okupa dejó clara su amenaza al reportero de ‘Espejo Público’. «¿Por qué habéis sacado a la niña en la tele? Iros a la mierda, porque te rompo la cámara, tú sabrás que es una menor… Si me grabas a mí, me da igual. Iros a tomar por culo que es lo que tenéis que hacer. A chuparla», exclamó el vecino, que no se quedó ahí en sus incendiarias réplicas.

«Me ha dicho mi madre que la habéis grabado, ¿qué eres un pedófilo de mierda? Salid corriendo de aquí, porque al final me voy a enfadar. Marchar a tomar por culo«, continuaba exclamando el espontáneo. «No hemos visto a ningún menor en ningún momento», sentenciaba Lorena García desde plató, sin dar crédito a lo ocurrido.