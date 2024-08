Pilar Vidal tiene que retractarse por lo que llegó a decir de Caritina Goyanes tras su muerte: «No estoy bien»

Este lunes, 26 de agosto, a todos nos conmocionaba la noticia de la inesperada muerte de Caritina Goyanes. La hija de Cari Lapique y Carlos Goyanes fallecía en Marbella a los 46 años, apenas unos días después de la muerte de su padre. Una información sobre la que dio más detalles Pilar Vidal en ‘Y ahora Sonsoles’.

Y es que el programa presentado por Sonsoles Ónega fue el primero en dar la trágica noticia. En concreto la encargada de darla era Paloma García Pelayo, tras recibir la llamada de una amiga que vivía también en Marbella y se había enterado de lo sucedido. Junto a ella, otras colaboradoras habituales del magacín de Antena 3, han comentado el triste acontecimiento.

Pero era Pilar Vidal la que contaba algo muy personal de la vida de Caritina que no ha sentado nada bien a la audiencia, que no han dudado en cargar contra ella a través de las redes sociales. Según la periodista, la fallecida «se enteró de que su marido había tenido un hijo fuera del matrimonio». Un disgusto enorme que podría haber desencadenado en el paro cardiaco que finalmente acabó con su vida.

Eso sí, matizaba que el hecho de que «hayamos contado esto no tiene nada que ver con que hubiese algún problema. Iban a normalizarlo y hacer público para que fuese ya normal, y no un rumor que corría. Porque es gente que se mueve en muchos círculos sociales y, al final, del que todo el mundo habla».

Pese a esta matización, Pilar Vidal fue muy criticada por los usuarios de X. Y es que muchos no entienden que la colaboradora soltase esta noticia tan comprometida cuando el cuerpo de Caritina Goyanes «aún estaba caliente». Y mientras su marido, Alfonso Martos y sus dos hijos, Pedro y Cari, lloraban su muerte en el tanatorio de San Pedro de Alcántara (Málaga).

Pilar Vidal se ha retratado como una persona sin escrúpulos totalmente carente de empatía.

Ha pensado que con el cuerpo aun caliente de Caritina Goyanes, era el momento apropiado de soltar que su marido tiene un hijo secreto fuera del matrimonio.

Periodista basura donde las haya. pic.twitter.com/xxasr4xYpQ — El Indio (@Jero20033756) August 26, 2024

@PilarVidal2014 No se puede ser más torpe o descerebrada.@sonsolesonega Creía que era más razonable, menos vendida por tener audiencia.

No ha debido permitir que Pilar Vidal haya sido tan carroñera ante esta tristísima noticia y el desgarrador dolor de su familia. https://t.co/hQNLx0Vudo — Ada 🍀🌼🤍💚 (@pascual_ada) August 27, 2024

Pilar Vidal, rota, pide perdón a la familia de Caritina en ‘Espejo Público’

Un día después, Pilar Vidal ha querido pedir perdón a la familia de Caritina Goyanes en ‘Espejo Público’ por si había podido molestar al contar una noticia tan personal en un momento tan duro tras la muerte repentina de la hija de Cari Lapique.

«Esa es una información que yo tenía desde hacía unas semanas. No era la única periodista que la tenía. Dudé si publicarla el fin de semana pasado, pero quise guardarlo porque su padre había fallecido recientemente. Ya tendría ocasión de hablarlo con ella más tranquilamente», explicaba la colaboradora.

«Desde que conté esto ayer no estoy bien. Ante todo quiero pedir disculpas a su familia por si algo de lo que yo conté ahí, que ellos saben que es real, les ha podido dañar. Sé que la información es información, pero hay tiempos y yo ayer, fruto de los nervios del directo, de que era el primer programa de la temporada y no había mucha información…», trataba de justificarse Pilar Vidal tras ver las numerosas críticas que había recibido.

«Yo primero soy persona y luego periodista, defiendo lo indefendible de mis amigos, y justo creo que metí la pata con Caritina. Es, además, una persona que siempre fue cariñosísima conmigo, me daba entrevistas, tengo hijos también como ella, somos casi del mismo año,… Me cuesta ponerme ahora en su piel», proseguía diciendo Pilar Vidal compungida.

Lejos de quedarse ahí, Pilar Vidal se dirigía a Cari Lapique y a Carla Goyanes. «Sobre todo a Cari y a su hermana, les pido disculpas si el contar esa información les ha hecho daño. No era el momento. Es una información dura y, obviamente, no lo conté bien. Ella lo sabía, lo gestionó y lo perdonó con su marido, y eso es de respetar, quien no lo sabía era su familia, que se había enterado hacía poco. Es una información que se ha estado contado este verano y yo la tenía guardada para contarla más adelante. Que ayer no era el momento, por supuesto. Por eso no me siento bien. Me estoy sintiendo mal porque Caritina era una tía estupenda, que apoyaba a toda su familia. Ha sido algo innecesario, los gajes del oficio», sentenciaba Pilar ante el aplauso de sus compañeros.