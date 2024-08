Pilar Vidal se planta en ‘Espejo Público’ y se enfrenta a todos por lo que dicen de Terelu Campos

Terelu Campos ha regresado al centro de la polémica después de que un sonado artículo pusiese en duda su trayectoria profesional, y ‘Espejo Público’ lo analizaba este lunes. Si bien algunos de los colaboradores parecían coincidir en que la carrera de la malagueña está «acabada», Pilar Vidal no dudó en defender a capa y espada a su amiga. La periodista del corazón se mostró muy crítica con la publicación y el tono de sus compañeros.

El debate más incendiario de este lunes en la sección de ‘Más Espejo’ comenzaba con titular más que directo: «¿Está Terelu acabada?». El programa mostraba a continuación un vídeo resumen con las citas más duras del texto de Alberto Rey para El Mundo del pasado 4 de agosto, en el que analiza el momento en el que la malagueña «jodió su carrera», repasando desde sus inicios hasta sus recientes posados veraniegos.

«No sé cuándo se jodió el Perú, pero sí que cuando a Terelu le llamaron «Terelú» en Netflix, su carrera llevaba ya años jodida», sentenciaba la voz en off de ‘Espejo Público’ en el vídeo, que a continuación dividiría profundamente a los colaboradores en plató. Nada más iniciar la ronda de opiniones, los ojos estaban puestos en Pilar Vidal, íntima amiga de la televisiva. «Es la opinión de un compañero, la respeto, pero no la comparto, lo siento muchísimo», comenzó sentenciando la periodista.

Pilar Vidal rompe una lanza a favor de Terelu Campos: «No ha dejado de trabajar»

Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

«Considero que la carrera de una persona está rota cuando ya no trabaja. Y vuelvo a insistir, no ha dejado de trabajar, nos guste más, nos guste menos, haya cambiado de estilo, haya sido presentadora, colaboradora…», aseveraba la colaboradora de ‘Espejo Público’, nada contenta con el retrato de El Mundo sobre la trayectoria de la malagueña. Pero una de sus compañeras parecía comulgar con las reflexiones del periodista.

Gema López no tardó en posicionarse sobre la supuesta «muerte laboral» de su antigua compañera, enfrentándose un día más a Pilar Vidal. «Pero esa no es la carrera que ella quiso hacer. Una cosa es trabajar en televisión y hacer miles de cosas, que me parece muy honrado. Y otra es que tú te marques una carrera y en mitad de esa línea que tú te has marcado, hagas determinadas cosas porque quieres tener dinero», replicaba la tertuliana.

«Su carrera no está acabada, otra cosa es que haya tenido que relegar su sueño», insistía Vidal, decidida a reivindicar el éxito profesional de la malagueña, que continúa su carrera televisiva en ‘De viernes’. «Una cosa es lo que ella quería, que era ser presentadora, pero eso se truncó. Lo que no tengo muy claro es que acepte esta nueva carrera de ser famosa. Todo el rato parece que está en contra de eso», continuaba puntualizando Alonso Caparrós.

«Le hubiese gustado heredar el puesto de su madre»

«El problema está en no sentirse a gusto en el sitio en el que está. Yo creo que no lo está, le hubiese gustado heredar el puesto de su madre», terminó señalando el colaborador mientras Pilar Vidal aseguraba que su trayectoria puede resultar confusa porque «lo habitual» es empezar haciendo cosas para distintos programas y acabar de presentadora, algo que en su caso ha sido «todo lo contrario».

Aunque esta teoría pareció enfadar a Gema López. La periodista no dudó en frenar a su compañera. «Perdona, lo habitual no es hacer muchas cosas en la tele y acabar de presentadora. Te preparas, empiezas desde abajo y terminas siendo presentadora. Otra cosa es que haya gente que porque tenga determinados enchufes o apellidos les coloquemos donde les colocamos«, señalaba la tertuliana, lanzando una pulla a la malagueña, que comenzó en televisión gracias a su madre.

«Y luego tienes la posibilidad de haber sido presentadora, muy buena, haber tenido muchísima audiencia pero que la vida, tus gustos y tus decisiones te hayan llevado por otro camino del que luego con el tiempo a lo mejor te terminas arrepintiendo», terminó aseverando López para contestar a Pilar Vidal antes de dar paso a otra noticia.