Lorena García tiene que intervenir en ‘Espejo Público’ ante lo que pasa con Afra Blanco: «No te enfades»

La mesa política de ‘Espejo Público’ es a menudo uno de los escenarios más caldeados del programa. Este miércoles, Afra Blanco y Jaime de los Santos protagonizaron una acalorada discusión que obligó a Lorena García a tomar cartas en el asunto. Tras frenar el cruce de acusaciones, el diputado acabó señalando a la presentadora por su falta de imparcialidad.

El debate sobre Cataluña sigue más que presente en todas las mesas de actualidad, y este miércoles causó un gran revuelo en ‘Espejo Público’. El magacín contaba en este caso con Afra Blanco, que arrancó su intervención con su más sincero juicio sobre la libertad de expresión, la democracia y el poder judicial, haciendo que Paco Maruhenda entre otros de los colaboradores se revolviesen cada vez en su asiento.

Sin embargo, no fue hasta que Lorena García dio paso a Jaime de los Santos cuando comenzó a subir la temperatura en plató. El diputado del PP fue directo contra la sindicalista nada más comenzar su intervención. «Me parece muy injusto, porque es una falsedad, comparar a diputados del Partido Popular con ministros del Gobierno de España. Que Afra Blanco intente, con esa falsedad, hacer tabula rasa es de una inmoralidad absoluta«, señaló el colaborador de forma contundente.

Lorena García tiene que frenar a Jaime de los Santos y Afra Blanco: «Terminamos»

Jaime de los Santos y Afra Blanco en ‘Espejo Público’

«Yo tengo perspectiva. No me digas falsedad, eh. Tranquilo, Jaime, tengo derecho a dar mi opinión», espetó rápidamente Afra Blanco para empezar a defenderse de los ataques que se multiplicarían por momentos. «Afra, terminamos», apuntó la presentadora en un intento de frenar lo inevitable. «Me parece perfecto, Jaime, pero te voy a decir una cosa: por encima de tus exigencias prevalece…», continuaba señalando la tertuliana mientras de los Santos no paraba de interrumpirla.

Entonces, la sindicalista terminó por estallar. «No puede ser. Yo también me sé calentar y sé usar términos. A ti te puede parecer muy injusto, pero esto se llama libertad de expresión. Para ti es una exigencia, para mí tiene que prevalecer la opinión del derecho humano y la libertad a poder expresarte, estés o no estés de acuerdo», sentenció Blanco antes de que Lorena García zanjase del debate.

«Por favor, no te enfades conmigo»

Mientras la conductora de ‘Espejo Público’ intentaba avanzar a otros asuntos, se podían escuchar las quejas de Jaime de los Santos de fondo por haber cedido la última palabra a la colaboradora. «Por favor, no te enfades conmigo. ¿Soy injusta contigo?», preguntó muy seria la sustituta de Susanna Griso. «Hombre, Lorena, por favor. Sí, sinceramente creo que a veces sí. Pero da igual, es una cuestión de percepción mía», espetó el diputado, visiblemente molesto.

«Se me ha enfadado Jaime Los Santos. Lo siento», señaló Lorena García a modo de disculpa mientras Afra Blanco observaba la situación sin dar crédito a la actitud del colaborador. «Pero si tú no paras de atacarme a mí, Jaime, por favor», espetó la sindicalista mientras la presentadora zanjaba el incidente dando paso a otro tema de actualidad.