Lolita Flores, al borde del desmayo en ‘TardeAR’ tras la muerte de Caritina Goyanes

Momento de gran impacto el que se ha vivido este lunes en ‘TardeAR’ cuando informaban en pleno directo de la muerte de Caritina Goyanes, hija de Cari Lapique a los 46 años de edad. Una noticia que dejaba a Lolita Flores completamente hundida.

Justo cuando estaban hablando de Maite Galdeano, Ana Rosa Quintana conectaba con Enrique Ulzurrun desde redacción para dar una información de última hora sin saber de qué se trataba exactamente.

«Ana Rosa, una información que nos acaba de llegar desgraciadamente, Caritina Goyanes ha fallecido», explicaba el redactor mientras Ana Rosa Quintana se pegaba un susto y se escuchaban gritos de estupor en el público. «Y esto ocurre solamente unas semanas después de que lo hiciera su padre, el 8 de agosto. Es una información que estamos recabando y de la que tenemos pocos datos», añadía el redactor.

Y mientras Enrique Ulzurrun explicaba que parece que Caritina Goyanes habría sufrido un infarto mientras dormía, las cámaras de ‘TardeAR’ captaban a Lolita Flores levantándose de su asiento y aguantándose en la pared para no caerse del disgusto que acababa de recibir en directo.

«Lolita, Lolita vete tranquila», le decía Ana Rosa a su colaboradora al ver que la actriz y cantante no podía contenerse ante el mazazo que había recibido. «Lolita siento haberte dado esta información en directo», se justificaba el reportero. «Lolita yo no sabía nada», le aseguraba por su parte Ana Rosa al acercarse a ella y abrazarla.

El gran susto de Lolita Flores en ‘TardeAR’ por Caritina Goyanes

Tras ello, se podía ver a Lolita Flores tirándose al suelo y sentándose en las escaleras del plató de ‘TardeAR’ sin poder asimilar el fallecimiento de Caritina Goyanes. «Dejarlo, déjalo, salte, salte», pedía Ana Rosa a sus compañeros para que no enfocaran a la colaboradora y pudiera salir a hablar con la familia. «Lolita se ha quedado en shock evidentemente», trataba de decir Beatriz Archidona.

«A mi esto me ha dejado helada porque he estado con Cari hace muy poquitos días. Coincidí con Cari, con su hermana Miriam y con Carlos Goyanes en un espectáculo de flamenco y estaban allí los tres tranquilamente. A los tres días me entero que ha fallecido Carlos de un infarto, luego vi a Cari con Miriam en casa de otra amiga y está destrozada. Esto es terrible que tu marido, que tenía problemas de corazón, pero tu hija que tenía niños, esto destroza una familia», proseguía explicando Ana Rosa Quintana.