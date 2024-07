Lolita Flores impacta con los términos en los que habla de Chenoa: «Nunca me cayó bien»

Lolita Flores y Chenoa comparten risas y buenos momentos cada noche en la mesa de jurado de ‘Tu cara me suena’, pero no siempre fue así. La hija de Lola Flores se encontraba valorando la actuación de Raquel Sánchez Silva cuando de repente confesó la opinión que había tenido de la triunfita durante años. Fue ahí cuando explicó que antes de conocer a la cantante en el concurso de Antena 3, siempre le había caído mal.

Pese a no clasificarse para la gran final de la edición, Raquel Sánchez Silva ha destacado por su dedicación y perfeccionismo, y su último número como Emilia lo dejó más que claro. «Que estuvieras en Tu cara me suena para mí fue una sorpresa. Siempre te vi en tu sitio, muy medida y haciendo tu trabajo a la perfección, pero aquí te has desmadrado y lo has disfrutado. Eso es de lo que me gusta de las personas», comenzó señalando la miembro del jurado.

Lolita Flores se sincera sobre Chenoa: «El primer día que la conocí…»

Cuando llegó el turno de Chenoa, la mallorquina confesó que se veía muy identificada en la presentadora porque ella «también es muy perfeccionista» y Lolita Flores no pudo evitar detenerla para hacer una confesión en primicia. «El primer día que la conocí se lo dije, nunca me cayó bien», reveló la cantante causando cierto revuelo en plató.

Lolita y Chenoa en ‘Tu cara me suena’

Sin embargo, aseguró que su relación actual es más que buena, pues la hija de La Faraona decidió dejar los prejuicios a un lado y dar una oportunidad a su compañera. «La mejor entrada que se puede tener en un programa», bromeó Manel Fuentes para relajar el ambiente, pero la cantante insistió en valorar el reto al que se había enfrentado tanto Raquel como Chenoa a lo largo de los años.

«Durante muchos años, con su carácter y su manera de ser, se ha abierto de una manera muy grande. Igual que le ha pasado a Raquel. Eso es lo que me gusta de la gente. La gente tiene que ser uno mismo», terminó señalando Lolita, que dejaría paso entonces al resto de compañeros de mesa para finalizar la última valoración de la comunicadora.