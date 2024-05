Àngel Llàcer objeta la labor de Chenoa en el jurado de ‘Tu cara me suena’: «No tiene ningún valor»

Àngel Llàcer no ha podido aguantar ni una noche más en ‘Tu cara me suena’ sin señalar la falta de imparcialidad de Chenoa. Tras la actuación de David Bustamante, la cantante procedió a dar su más sincera valoración, pero sería interrumpida. Fue ahí cuando el catalán denunció el favoritismo por parte de la antigua triunfita con su compañero de academia semana tras semana.

Bustamante se puso esta semana en la piel de Ryan Gosling para crear en plató el mundo de fantasía de ‘I’m just ken’. «Estaba muy expectante por ver ese rasgado de la voz de Ryan Gosling», comenzó a explicar Chenoa durante su intervención antes de ser interrumpida por el presidente del programa.

Àngel Llàcer sobre las valoraciones de Chenoa: «No tiene ningún valor»

«Que Chenoa hable de Bustamante, que le adora, le quiere y todo, le dirá ‘lo ha hecho muy bien y no se qué… Que lo diga ella no tiene ningún valor», señaló Àngel Llàcer. Y es que, el catalán no dudó en dar un golpe en la mesa para denunciar el trato a favor que semana tras semana se gesta entre los antiguos compañeros de ‘Operación Triunfo’.

Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer en ‘Tu cara me suena’

Y si bien Carlos Latre se desmarcó dando la razón a su compañera, Miguel Lago aprovechó su turno para unirse a la denuncia. «Lo que nosotros queremos, el elenco de Tu cara me suena, es ser tus amigos y así nos valoras como a Bustamante, que no hay cojones», espetó el concursante entre risas del público sin que la cantante llegase a pronunciarse.

Ya en la anterior gala, Chenoa intentó zafarse de las críticas que le pudiesen caer por valorar positivamente a su amigo. «Yo conozco como Bustamante funciona y creo que ha hecho un esfuerzo muy grande. Me van a decir que es amiguismo, pero no», sentenció la miembro del jurado una semana antes de que Àngel Llàcer pusiese el grito en el cielo por sus valoraciones.