‘Tu cara me suena 11’ alza a este inesperado ganador por primera vez en su difícil gala 7

‘Tu cara me suena 11′ ha entrado en ese tramo del concurso en el que cada emisión se convierte en una noche muy difícil para el jurado, y la séptima gala ha sido prueba de ello. Si bien Conchita llegó dispuesta a seguir impresionando con su versión más salvaje de Kesha, Raquel Sánchez Silva tampoco se lo puso fácil a sus compañeros con su lograda imitación de Geri Halliwell.

Hasta ahora los grandes favoritos para ganar han sido Raoul Vázquez y Julia Medina eran este viernes pero Supremme De Luxe decidió sorprender con su lado más rockero haciéndose por primera vez con la victoria tras meterse en la piel de Despistaos.

Conchita abre ‘Tu cara me suena 11’ deslumbrando con su versión más salvaje de Kesha

Cubierta en purpurina, con medias rotas y lista para brillar sin necesidad de autotune, Conchita arrancó la séptima gala de ‘Tu cara me suena 11’ como Kesha. Después de que el pasado viernes la concursante casi rozase la victoria tras llevarse al jurado en el bolsillo con su imitación de Mecano, esta semana llegó dispuesta a bordar su mejor versión de ‘Tik Tok’.

Y de repente, entre cubos de basura, excéntricos pasos de baile e incontables extensiones de pelo, no había rastro de Conchita por ningún lado, en el escenario solo había hueco para la versión más extrema de Kesha en el 2010, y el jurado lo supo apreciar. «Yo lo siento por los que vendrán después… ¿Cómo te van a superar?», exclamó Àngel Llàcer desde su silla del jurado, completamente anonadado con el inicio de gala. «Ha habido un momento en el que has pillado carrerilla y todas las imitaciones que estás haciendo son brutales», aseguró Chenoa muy sorprendida, insinuando a su vez que el 12 de la cantante se encontraba ya a la vuelta de la esquina.

Y aunque esté viernes noche fue «toda una movida», como aseguró la concursante tras arrancar la gala con su actuación, Valeria Ros llegó de nuevo para facilitar un poco el trabajo a los jueces de ‘Tu cara me suena 11’ en una entrega llena de nivel. Esta semana, la humorista tenía claro que quería disfrutar con Rafaella Carrá.

Valeria Ros se lo pasa en grande como Rafaella Carrá

Sin duda, si alguien tenía que dar vida al hilarante himno de la italiana que se viralizó en redes hace unas semanas, esa era Valeria Ros. Los primeros acordes de ‘Pedro, Pedro, Pedro’ comenzaron a sonar, y la humorista inició su paseo embutida en un estrafalario traje rojo. Y aunque sus pasos de baile no fueron los más precisos, ni su tono el más afinado, solo había que echar un vistazo a la mirada de la cómica en el escenario para saber que se lo estaba pasando en grande mientras intentaba cantar en italiano.

Y aunque su indudable carisma y la pasión que mostró en el escenario no la libraron del fondo del ranking, el jurado de ‘Tu cara me suena 11’ llegó a coincidir de forma unánime en que en algunas partes de la actuación «habían llegado a escuchar a Rafaella Carrá».

El show de ‘Im just Ken’ de David Bustamante se queda a medio gas

Después de que Chenoa recrease junto a la concursante el famoso tik tok vestida de mapache, Manel Fuentes dio paso a uno de los números más esperados de la noche. «Lo que vas a hacer ahí arriba es prácticamente un musical tu solo», advirtió el presentador a David Bustamante antes de pasar por el clonador.

De repente, el plató se convirtió en el mundo de Barbie, y Bustamante en su mejor réplica de Ryan Gosling. ‘I’m just Ken’ tenía la fuerza suficiente para convertirse en una de las imitaciones más memorables en su paso por el concurso, pero sin embargo, el cántabro se quedó a medio gas. Con todo el escenario teñido de rosa, una elaborada producción y un sinfín de bailarines, el concursante logró poner de pie a todo el mundo para corear el himno de la película, pero el jurado se quedó con sus dudas. Y de hecho el que fuera finalista de ‘OT 1’ acabó la noche en los últimos de la lista.

Juanra Bonet se convierte en la sorpresa de la noche como Pino D’Angiò

Un puesto que, durante las últimas semanas parecía estar permanentemente reservado para Juanra Bonet, pero el presentador estaba decidido a cambiar su suerte esta semana. Con actitud despreocupada y cigarro en mano, el catalán se plantó en el escenario muy lentamente mientras caminaba entre humo rojo para hacer justicia a su concurso de la mano de Pino D’Angiò. Si la esperanza de que Juanra Bonet pudiese ganar la edición estaba más que perdida, nada más entonar la letra de ‘Ma quale idea’, no quedó ninguna duda de que el presentador estaba a punto de protagonizar el gran número de la noche.

No hicieron falta bailarinas, luces o ningún tipo de decorado. Juanra Bonet, un micrófono, y una actitud que sedujo a la cámara, los espectadores y el jurado durante los dos minutos de actuación. Cada vez que enfocaban al jurado, no había ningún miembro que no estuviese boquiabierto ante la impresionante imitación vocal que el presentador de La Sexta estaba regalando este viernes de forma completamente inesperada.

«¡Juanra puede ganar ‘Tu cara me suena 11’ !», comenzó a exclamar Àngel Llàcer animando al público, pero esta semana estaba más entusiasmado que de costumbre. «Sé que siempre te escondes detrás del humor, pero lo que has hecho hoy es muy difícil», insistió el presidente del programa, que está decidido a reivindicar hasta el final a Bonet como su apuesta personal en esta edición.

Julia Medina sueña despierta con ‘Camp Rock’

Quién no necesita que reivindiquen su potencial o sus posibilidades de ganar el concurso es Julia Medina, que llegó justo después para sorprender acompañada. La antigua triunfita se ha propuesto seguir los pasos de Raoul Vázquez y hacerse con su tercera victoria, y no cabe duda de que este viernes lo intentó por todo lo alto como Demi Lovato.

La concursante contó con De Pol para hacer de Joe Jonas y recrear, tal vez, una de las escenas más míticas de la historia de Disney Channel. Nada de ‘Tu cara me suena 11’, el plató viajo de repente a ‘Camp Rock’, y Julia Medina y su acompañante erizaron la piel de todos los presentes con su versión más efusiva de ‘This is me’. Tras un plano giratorio que parecía no tener fin, sacado directamente de la película, los dos amigos se fundieron en un abrazo de complicidad mientras el público estalló en un atronador aplauso.

Miguel Lago continúa en su línea de parodia en ‘Tu cara me suena 11’

A estas alturas de la noche, el momento cómico recurrente de cada gala de ‘Tu cara me suena 11’ estaba ya brillando por su ausencia. Si bien «el italiano de vigo» de Valeria Ros pretendió ser cómico pero se quedó en una imitación algo vaga, Miguel Lago estaba preparado para asumir ese rol en la séptima entrega de la edición. Siendo completamente justos, cualquier esperanza de no recibir el 4 esta semana se esfumó cuando el pulsador le otorgó a Mary Poppins.

El tertuliano salió a escena dispuesto a endulzar la gala ‘Con un poco de azúcar’, pero solo consiguió desatar las carcajadas entre sus compañeros, el jurado y las incontables filas de público. Más que satisfecho con haber cumplido con su cometido de la noche, el humorista esperó con sombrero y paraguas en mano a los comentarios del jurado, que se encontraba de tan buen humor que solo le dedicaron un par de burlas «Eras un poco la señorita Rottenmeier con la voz de Mickey Mouse», señaló Latre entre risas del público.

Si bien puede parecer que, todo el que suceda a Valeria Ros o Miguel Lago tiene más fácil brillar sobre el escenario de ‘Tu cara me suena 11’, no es para nada el caso de Raoul Vázquez. Acostumbrado a actuaciones de infarto y potentes temas, el catalán corría el riesgo de caer en la parodia de Elvis Crespo esta semana. Pero una vez más, volvió a recordar el secreto de su éxito. Con un escenario minimalista inundado de blanco, vestido de negro y con media melena, no quedó muy claro si se trataba de Rosalía o no hasta que comenzó a cantar.

Raoul Vázquez borda a Elvis Crespo y Raquel Sánchez Silva se convierte en spice girl por una noche

El buen rollo de ‘Píntame’ impregnó el ambiente, y después de todo un número haciendo uso de sus golpes de cadera más exóticos, el catalán paró quieto para conocer su sentencia. «Es que todo lo trabaja mucho, se nota cuando sale que, cada movimiento, cada gesto de quién imita, lo estudia durante toda la semana. Es excelente lo que acabas de hacer, maravilloso Raoul», sentenció Chenoa antes de anunciar de forma unánime que, a estas alturas del concurso «nadie merece un 4».

Pero quién seguro no volverá a recibir una puntuación tan baja es Raquel Sánchez Silva. Aunque pudo parecer que la presentadora había perdido su camino en ‘Tu cara me suena 11’ por no ser capaz de repetir lo que consiguió con ‘Zorra’, lleva varias semanas demostrando que quiere y puede rozar la victoria. Esta semana se enfrentaba al difícil reto de ponerse en la piel de una de las Spice girls, y la concursante pareció no despeinarse este viernes.

Para ponerse en los zapatos de Geri Halliwell, a la comunicadora solo le hizo falta plantarse una coleta rubia, pues el resto de la magia que ocurrió en el escenario fue cosa de su actitud. Los bailarines y Raquel Sánchez Silvia se volvieron uno solo en una sensual versión de ‘Mi chico latino’, que puso a vibrar a todo el público de plató y dejó una semana más sin palabras a algún que otro miembro del jurado. «Se lo estudia al dedillo. Cada inflexión, la pronunciación… hasta cuando ella habla mal español. Es un gusto cada semana Raquel», comentó muy impresionado Carlos Latre.

Supremme De Luxe se alza con su primera victoria en ‘Tu cara me suena 11’ al ritmo de ‘Física o química’

Pero la verdadera sorpresa de la noche en ‘Tu cara me suena 11’ llegó de la mano de Supremme De Luxe, que este viernes tuvo que salir de su zona de confort para hacerse con su primera victoria. Acostumbrados a ver al concursante en la piel de estrafalarias divas, cuando el pulsador anunció que su próximo reto era Despitaos hubo cierta duda sobre cuál sería el producto final. Aunque la drag queen tuvo suerte de contar con la banda original en el escenario.

Cuando arrancaron los primeros acordes de guitarra de ‘Física o química’, el público quedó muy confundido por lo que estaba ocurriendo en el escenario. En cierto punto de la actuación, fue completamente imposible diferenciar a la copia del original, con Dani Marco y Supremme De Luxe juntos, de lado a lado y caracterizados exactamente igual con guitarra en mano. «No sabíamos a donde mirar», explicó el presentador al final del número.

Y el logrado parecido logró llevarse en bolsillo a toda la mesa del jurado. «Yo tenía mis valoraciones dadas prácticamente y he cambiado toda la puntuación, así que te vas a llevar muy buena nota y me has sorprendido mucho», confesó Lolita entre aplausos poco antes de otorgar la lluvia de doces que acabarían coronando al concursante como ganador de la séptima gala de ‘Tu cara me suena 11’.

Votos del jurado:

Supremme de Luxe: 46 (12)

Juanra Bonet: 41 (11)

Conchita: 40 (10)

Raquel Sánchez Silva: 32 (9)

Raoul Vázquez: 31 (8)

David Bustamante: 30 (7)

Julia Medina: 28 (6)

Miguel Lago: 22 (5)

Valeria Ros: 18 (4)

Votos del público: