‘Tu cara me suena 11’ pone nombre a sus 5 finalistas en una semifinal de infarto en Antena 3

‘Tu cara me suena 11’ retomó su recta final de la edición este viernes con su esperada segunda semifinal, y por fin puso nombre a los cinco finalistas que lucharán por la victoria en la gala final después de su parón de hace solo siete días. Si bien Julia Medina y David Bustamante tenían más que asegurados sus puestos en la última velada, Raquel Sánchez Silva, Conchita y Supremme Deluxe competían en una delgada línea.

Con su nombre escrito en el panel de los finalistas desde hace semanas, Raoul Vázquez se limitó a divertirse este viernes con su mejor interpretación de Rauw Alejandro, que recordó a los jueces por qué se ha mantenido en lo más alto del ranking durante doce galas. Por otro lado, Valeria Ros decidió sorprender al jurado y al público con su número más comprometido como Amy Winehouse después de asumir que su nombre será el último en la lista.

Julia Medina se corona como Loreen

El pulsador de ‘Tu cara me suena 11’ no cometió un error al asignar a una ganadora innata como Loreen a Julia Medina para la segunda semifinal. Desde su primera victoria, de las muchas que ha cosechado en su paso por el concurso, quedó claro que la triunfita iba a ser la principal rival de Raoul Vázquez en la gran final. Pero su versión de ‘Tattoo’ de este viernes puso aún más en manifiesto su imparable potencial para convertirse en la ganadora de esta edición.

Aplastada entre dos pantallas y abriéndose paso entre la oscuridad, la concursante se propuso bordar a la eurovisiva en cada detalle, uñas kilométricas incluidas. El final de la actuación, entre el estallido de luces, confeti y la euforia del tema que le dio la segunda victoria en el festival a la sueca, simbolizó de algún modo el momento triunfal que la gaditana está viviendo en el concurso, brillando hasta en su último reto antes de medir fuerzas en la gala final.

Miguel Lago se convierte en ‘El rey’

A estas alturas, el jurado necesitó pocas palabras para describir lo que una concursante con las dotes de Julia supone para el programa, pero tuvieron que recuperarse pronto del apoteósico inicio de gala para recibir a Miguel Lago, que para su última semana de competición tuvo que convertirse en Alejandro Fernández. Rodeado de mariachis y embutido en un elegante traje, el humorista recordó con su carismática interpretación de ‘El rey’ , que pese a no contar con lo necesario para rozar el oro del programa, su sentido del humor y su confianza es lo que le distingue del resto en ‘Tu cara me suena 11’

Tras una sentida ovación del público, que supo reconocer el admirable rendimiento vocal que el de Vigo decidió desplegar este viernes, Lolita fue la primera en emocionarse al valorar por última vez al concursante. «Quiero decirte de corazón, que para mí has sido una sorpresa como artista y como persona», confesó la cantante algo emocionada. «Trabajas mucho, quiero que la gente sepa que eres un artista», señaló también Santiago Segura, que terminó fundiéndose en un abrazo con el tertuliano.

Valeria Ros sorprende como Amy Winehouse

Un abrazo de agradecimiento por el cálido y reconfortante trabajo basado en el humor que, concursantes como Lago, cumplen edición tras edición. Un último abrazo porque, en su caso y en el de muchos, su futuro en lo que queda de concurso no iba a poder alterarse en esta emocionante segunda semifinal. Del mismo modo, con su puesto fijo en el ranking final de la edición escrito desde hace semanas, Valeria Ros entró este viernes al escenario como Amy Winehouse. Y a estas alturas de ‘Tu cara me suena 11’, muchos hubiesen apostado por una burda caricatura de la cantante, tal vez acompañada de alguna broma de mal gusto relacionada con sus muchas adicciones y su mal aspecto en sus últimos años, pero no fue así.

Para poner el broche final a su paso por el concurso, la humorista regaló a los espectadores una enérgica y brillante versión de ‘Valerie’. Un número que, lejos de quedar ensuciado por las limitaciones vocales de la cómica, puso a vibrar a todo el público y demostró una vez más que, pese a haberse escudado en cada reto tras el humor y haber cumplido un papel fundamental en esta entrega, Ros también puede sorprender en el escenario.

David Bustamante deslumbra como Marc Anthony

Pese a sus altibajos con el pulsador y algunas imitaciones que han hecho mella en su excelente puntuación, no cabía ninguna duda de que David Bustamante tenía un puesto asegurado en la final de ‘Tu cara me suena 11’. Pero para dejarlo aún más claro, decidió coronarse con su último número como Marc Anthony. Para el exigente reto, decidió llamar a María Pelae, que se convirtió en Natalia Jiménez para interpretar la emotiva ‘Recuérdame’ junto al concursante en una actuación que recordó a todos los presentes el enorme potencial del cantante.

«Estaba con la piel de gallina, estaba flipando», comenzó señalando Chenoa, que además de celebrar el gran número de su compañero quiso felicitar a Maria Pelaé por su impecable trabajo y la «química y la magia» que ambos habían conseguido. Y entre el baño de rosas y los interminables halagos por cómo habían logrado empastar las voces, Carlos Latre rompió el hielo. «¿Nadie se ha dado cuenta de lo feo que está Bustamante?», señaló el humorista desatando las risas en plató.

Supremme De Luxe se gana un baño de rosas como María José Cantudo

Una vez se despejaron las carcajadas, comenzó la ronda de actuaciones verdaderamente decisiva de cara a la gran final de ‘Tu cara me suena 11’. Supremme De Luxe era uno de los concursantes que este viernes se jugaba su pase a la última velada de la edición, y María José Cantudo fue, sin duda, su amuleto de la suerte. Si con Alaska ya demostró qué, las divas de sofá son su punto fuerte, cuando comenzó a interpretar ‘La pulga’ entre las sábanas de seda de una cama que parecía llenar el escenario, no quedó duda de que este era su reto.

Ondeando su bata de cola llena de plumas, se contoneó por todo el escenario interpretando de la forma más sobria posible la irremediablemente cómica letra de la canción escogida por el programa. Y puede que fuese su constante dedicación, el esfuerzo y la pasión que demostró una semana más o lo bien que le sienta el papel de vedette, pero el jurado vio en la drag queen a toda una finalista. «Cuando alguien te sorprende positivamente, eso se te queda en la memoria. Pues tú has sido una de las grandes sorpresas positivas de esta edición, de verdad», insistió Carlos Latre.

Raquel Sánchez Silva roza la gran final como Emilia

Para su última oportunidad de hacerse con una plaza de finalista, el clonador de ‘Tu cara me suena 11’ decidió que Raquel Sánchez Silva debía apostarlo todo regresando a su lado más urbano. Sin pensárselo dos veces, la concursante hizo uso de su disciplina y su inconfundible carisma para convertirse en Emilia en un número que puso de manifiesto la gran artista que se esconde tras la comunicadora. Enfundada en un outfit sacado directamente del sueño de una estrella del pop de los 2000, ‘No se ve’ comenzó a sonar y Raquel sacó a pasear su diva interior.

Tras una frenética puesta en escena llena de color, baile y mucha actitud, la aspirante a finalista dejó claro que desde sus días de ‘Raquel from the block’ ha ido progresando hasta poder ser confundida con una performer de alto nivel. «Te has metido en la canción, estabas enérgica, has fluido… maravilloso», señaló Latre mientras Raquel se emocionaba asegurando que lo había pasado muy bien durante el número. Sin embargo, la presentadora acabó viendo cómo las puertas de la final se cerraban en sus narices por cuestión de cinco puntos de diferencia.

Conchita se gana su puesto en la final de ‘Tu cara me suena 11’ como Alizeé

Y si alguien ha luchado por robarse el corazón del jurado y demostrar semana tras semana su potencial tanto como Raquel Sánchez Silva, esa ha sido sin duda Conchita. Con sus más y sus menos, la cantante ha remado contracorriente con muchos de sus retos demostrando su fuerza y este viernes tuvo la oportunidad de brillar con una delicadeza inusual como Alizeé. Nada más salir a escena, únicamente con ella ocupando el centro del escenario y una lluvia de lo que parecían polvos mágicos simulada en las pantallas, la intérprete dejó claro que pensaba ganarse un puesto en la final de ‘Tu cara me suena 11’.

Eventualmente, según avanzaba su esmerada rendición de ‘Moi..Lolita’, un cuerpo de bailarines se unió a ella para llenar la puesta en escena, pero la cámara, el público y todos los miembros del jurado se encontraban completamente embelesados con su expresión y su delicado francés. El número culminó con una Conchita sonriente, consciente de lo que acababa de hacer por los gritos y aplausos del público enloquecido. «Desde el principio hasta ahora, lo que es tu evolución no tiene nombre. Eres una reina y mereces lo mejor», sentenció Chenoa, dejando claras las intenciones del jurado de cara a la clasificación de la noche.

Raoul Vázquez se divierte como Rauw Alejandro

Al otro lado de la lista ya se encontraba Raoul Vázquez, que tras convertirse en el primer clasificado de ‘Tu cara me suena 11’ en la primera semifinal, esta semana solo tenía la tarea de disfrutar. Puede que por eso escogiese ponerse en la piel de Rauw Alejandro con un tema que, en otras circunstancias, podría haberlo mandado al fondo del ranking por el complicado registro del número. De repente, el plató se convirtió en la superficie lunar y el catalán comenzó la fiesta con ‘Baby Hello’.

Así, el portento de la edición sorprendió con un número que bien podría haber recaído en una semana normal y corriente en Miguel Lago o Juanra Bonet. Puede que fuesen los sintetizadores, la dudosa afinación del autotune que empleó para toda su interpretación, o simplemente la despreocupación de saber que, independientemente de su rendimiento en esta última gala, cuando se juega el oro es la próxima semana. «Raoul es un genio absoluto, pero hoy estaba distraído por la letra de la canción… Se supone que es castellano pero no me he enterado de nada», confesó Santiago Segura algo desconcertado.

Juanra Bonet se alza con su primera victoria de ‘Tu cara me suena 11’

Y con motivo de la última gala antes de la gran cita final, el jurado y el público cumplieron uno de los mayores deseos que Àngel Llàcer pidió encarecidamente durante su tiempo en esta edición. Juanra Bonet demostró, por fin, que puede ganar ‘Tu cara me suena 11’, o al menos, una gala tras tres meses en el concurso. Pero su ansiada victoria no llegó por arte de magia, entró a plató guitarra en mano y con un himno generacional que puso a bailar a todo el público.

El catalán se convirtió este viernes en Fran Perea junto al mismísimo artista malagueño en el escenario, y consiguieron robar el corazón de todos los presentes con su versión a dúo de ‘Uno más uno son siete’. Tras un número cargado de euforia y nostalgia que llevó a los espectadores de vuelta a ‘Los Serrano’, el jurado se rindió a sus pies. «Has hecho un concurso impresionante, tienes oído, tienes voz, te pierde hacer reír a la gente pero… con vuestro permiso hoy le voy a dar un 12», advirtió Santiago Segura antes de coronar al presentador como el último ganador de ‘Tu cara me suena 11’ antes de proclamar al vencedor absoluto el próximo viernes.

Votos del jurado:

Juanra Bonet: 45 (12)

Julia Medina: 44 (11)

David Bustamante: 39 (10)

Conchita: 36 (9)

Raquel Sánchez Silva: 32 (8)

Supremme de Luxe: 32 (7)

Miguel Lago: 24 (6)

Valeria Ros: 20 (5)

Votos del público:

Juanra Bonet: 12

David Bustamante: 11

Julia Medina: 10

Conchita: 9

Supremme de Luxe: 8

Miguel Lago: 7

Raquel Sánchez Silva: 6

Valeria Ros: 5

Clasificación general: