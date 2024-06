‘Tu cara me suena 11’ elige a su primer finalista y apunta a un previsible ganador en su gala 12

‘Tu cara me suena 11’ vivió este viernes una gala de infarto que dejó más que claro que el concurso se encuentra en su recta final. Como era previsible, Raoul Vázquez terminó la noche como el primer clasificado para la gran final, mientras que Julia Medina se quedó a la espera de su pase, conformándose con su impresionante cuarta victoria como Lola Flores.

La gran sorpresa de la noche la protagonizó Supremme De Luxe, que junto a Paca la Piraña deslumbró con su mejor imitación de Alaska y Sara Montiel. Quien no logró brillar tanto en una velada tan crucial como esta fue Conchita, que se quedó a medio gas en su versión de ‘Murder on the dancefloor’. Por otro lado, Valeria Ros recuperó el tono cómico del concurso ofreciendo su rendición más enérgica de Verka Serduchka.

Raoul Vázquez se gana su puesto en la gran final gracias a los movimientos de Tate McRae

La primera semifinal de ‘Tu cara me suena 11’ necesitaba de toda una diva para arrancar la gala por todo lo alto, y Raoul Vázquez tenía todo lo necesario para ser esa diva con su número como Tate McRae. El catalán comenzó avanzando junto a su cuerpo de baile desde los exteriores del plató y terminó en una explosión de sacudidas de pelo, pasos de baile imposibles y mucha actitud al ritmo de ‘Greedy’.

Embutido en una equipación de rugby forrada de pedrería y con una peluca rubia, por segunda vez en su paso por el concurso, el triunfito se paró a tomar aire tras una imitación que le valió para convertirse, como era previsible, en el primer clasificado para la gran final de la edición. «No he podido ni aplaudir porque estaba dándole vueltas a la cabeza, intentando repasar todo lo que acaba de hacer, que son una barbaridad de disciplinas en dos minutos», señaló Chenoa completamente anonadada por la fuerza con la que Raoul había dado el pistoletazo de la salida a la noche de imitaciones.

Valeria Ros revoluciona ‘Tu cara me suena 11’ en su regreso y David Bustamante deslumbra al jurado

«Vueltas las que ha dado la cabeza de Raoul», bromeó el presentador antes de recibir a otra concursante que también iba a dar vueltas descontroladamente por el escenario. «Me quedaba solo una drag ucraniana», señaló Valeria Ros antes de confiar en su número como Verka Serduchka todas sus posibilidades de hacerse con un puesto en la final. La humorista regresó a ‘Tu cara me suena 11’ tras su baja médica de la última gala dispuesta a hacer un honor al reto que se le resistió la semana pasada, con el que aseguró «tenía muchas posibilidades de ganar».

Pero ganar nunca es lo importante en los números de Ros. Nada más poner un pie en el plató enfundada en lo que parecía una extraña versión de una bola de discoteca, la cómica recordó todo lo que se había echado en falta el pasado viernes. La concursante sacó el máximo provecho a las clases exprés de ucraniano y se lo pasó en grande copiando los frenéticos movimientos de la eurovisiva como solo ella sabe hacer, en clave de humor.

«Me he dado cuenta de cómo te quiere el público. Si la relación entre cariño y votos fuera directa tendrías un 12, pero no es así», reflexionó Santiago Segura, asombrado por la acogedora vuelta que Ros vivió en plató. Pero mucho más acogedor iba a ser el baño de rosas que David Bustamante iba a vivir tras su impecable número como Camilo Sesto. Si el cántabro venía de un viernes triunfal en el que se volvió a hacer con el oro de ‘Tu cara me suena 11’, su emocionante versión de ‘Jamás’ casi le otorga otra victoria esta semana.

Postrado en el centro del escenario, con un tímido coro que fingía seguir su poderoso chorro de voz, el concursante volvió a demostrar que guarda un as bajo la manga que podría haberle dado la victoria de la edición: su voz. Con números como este, Bustamante recuerda constantemente al jurado que, en muchas ocasiones ha sido víctima del pulsador, pero que su técnica es, en ocasiones, infalible. «Es maravilloso ser testigo de una actuación tan espectacular, tan difícil para ti. Camilo es mucho Camilo… y es un reto que has superado con nota», señaló Carlos Latre.

La misión (imposible) de Miguel Lago y el descalabro de Conchita

Tras un número digno de ovación, llegó el momento de la la noche en el que el nivel de gala comenzó a caer en picado con Miguel Lago. Si la semana pasada se libró del fondo del ranking de ‘Tu cara me suena 11’ con su imitación más esmerada de Funambulista, este viernes Leiva parecía misión imposible, y lo fue. Pese a sus mejores esfuerzos de que su versión de ‘Lobos’ no quedase en una mera parodia, la chaqueta de flecos y la guitarra parecían más un disfraz que parte de la actuación.

«Me ha gustado verte disfrutón y rockero», comenzó señalando Chenoa en un intento de obviar la baja puntuación que le iba a otorgar más tarde. Cabe destacar que, el humorista fue más víctima del alto nivel de sus compañeros que de la calidad de su interpretación.

Otra que tampoco ha vivido su mejor noche es Conchita. Nada más conocer el destino que el pulsador había decidido para la cantante, pudo parecer que meterse en la piel de Sophie Ellis-Bextor iba a ser una tarea fácil para la artista pero la banda sonora de ‘Saltburn’ se quedó, definitivamente, en su tarea de listas pendientes.

El plató de ‘Tu cara me suena 11’ se convirtió en una pista de baile y Conchita emergió en escena prácticamente convertida en un maniquí. De acuerdo la sentencia que el jurado y el público dictaron más tarde, la concursante no estuvo a la altura de la diva británica ni su archiconocido ‘Murder on the dancefloor’, pero Conchita se aseguró de afrontar con total dedicación cada movimiento.

Supremme De Luxe y Paca La Piraña arrasan con su Alaska y Sara Montiel

Tras confesar que «se le habían ido algunos pasitos» durante el número, el dúo de la noche por excelencia se abrió paso entre el resto de concursantes que esperaba en el sofá para, inesperadamente, alzarse como uno de los grandes número de la gala. Son muchas las divas que Supremme De Luxe ha encarnado a lo largo de su paso por ‘Tu cara me suena 11’, pero sin duda, el público recordará durante muchos años su imitación de Alaska junto a Paca la Piraña.

La drag queen y su acompañante se enfundaron en leopardo y mucha actitud para defender ‘Absolutamente’, el tema de la intérprete de Fangoria junto a la icónica Sara Montiel. El escenario se inundó de un rojo pasión que iba a juego con los vigorosos bailarines ligeros de ropa, pero si algo brilló más que los músculos del cuerpo de baile fue la interpretación de Supremme, que parecía poseída por la cantante. Y el jurado no tardó en caer rendido ante los encantos de las dos divas.

«Yo no sé si en este programa han amenazado alguna vez al jurado, pero como no me den una buena puntuación me quito la faja y los estampo», bromeó Paca la Piraña mientras Carlos Latre hacía su mejor imitación de Mario Vaquerizo ara felicitar al concursante.

La gran sorpresa de Raquel Sánchez Silva con Palomo Spain

Ya en la recta final de la noche, Raquel Sánchez Silva llegó para emocionar al jurado de ‘Tu cara me suena 11’ con la magia del ‘Moulin Rouge’. Cuando la semana pasada supo que tenía que imitar a Nicole Kidman en el musical, se emocionó porque le encantaba la película, y este viernes lo demostró.

Junto a su Ewan McGregor particular, en este caso encarnado por su buen amigo Palomo Spain, sumió a los espectadores por completo en una historia de amor al ritmo de ‘Elephant love’. La presentadora demostró una entrega más su facilidad para calcar detalle a detalle los personajes que el pulsador le pone por delante, acompañada en esta ocasión de una meticulosa recreación de la escena de la película. Tras casi tres minutos de magia que tuvieron como broche final un beso de amor, el jurado se puso de pie para comenzar el baño de rosas a la comunicadora. «Me parece un número mucho más complicado de lo que habéis enseñado, ha salido natural, bonito, fluído, romántico… y Palomo ha sido una muy buena elección», aseguró Chenoa mientras felicitaba a Raquel.

Un inquietante Juanra Bonet

Y una semana más, Juanra Bonet entonó su famoso «¿Pero quién es?» a gritos cuando vio su nuevo reto en el pulsador, pero cuando salió este viernes al escenario parecía más que encantado. Rodeado de decenas de versiones de sí mismo en cartón, el presentador salió al escenario de ‘Tu cara me suena 11’ transformado en Lee Marvin.

Tras casi tres minutos de una letra ininteligible y una inquietante puesta en escena en la que sus dobles de cartón le perseguían por el escenario sin sentido alguno, el jurado tuvo que encontrar las palabras adecuadas para valorar este atípico número. Bonet, con melena blanca, expresión pálida y esmoquin de terciopelo, se preparó entonces para lo peor. «La voz ultratúmbica… ni tan mal. Parecía que estabas a lo tonto, porque como siempre haces estas cosas, pero ha estado muy bien», señaló Chenoa sin detenerse en más detalles.

Julia Medina encandila a Lolita Flores con su homenaje a Lola Flores y gana la gala

Pero el verdadero gran número de la noche se hizo esperar hasta el turno de Julia Medina. Después de tres victorias en la edición, no pensar en su disputada batalla final contra Raoul Vázquez en la última gala de ‘Tu cara me suena 11’ se hace casi imposible, pero su número como Lola Flores hizo ese futuro escenario mucho más real. Nada más tomar el escenario con el poderío propio de una folclórica y soltar las primeras notas de ‘La Zarzamora’ con abanico en mano, la mirada del jurado se fijó en la triunfita sin posibilidad de despegarse.

Con mucha atención la miró durante todo el número Lolita, que no pudo contener la emoción al recordar a su madre y terminó levantándose de la mesa para fundirse con la ganadora de la noche. Su interpretación, llena de energía, garra y una pasión que deslumbró al jurado, le valió para hacerse con su cuarta victoria de la edición. «Me he emocionado cuando te he visto salir porque de lejos te parecías muchísimo a mi madre. Imitar a Lola Flores es algo muy difícil, pero con el cariño, la emoción, el respeto y con lo bien que has movido ese abanico… de verdad. Enhorabuena», sentenció Lolita muy tocada por la interpretación.

Votos del jurado:

David Bustamante: 46 (12)

Julia Medina: 44 (11)

Supremme de Luxe: 41 (10)

Raoul Vázquez: 34 (9)

Juanra Bonet: 29 (8)

Raquel Sánchez Silva: 29 (7)

Conchita: 26 (6)

Miguel Lago: 20 (5)

Valeria Ros: 9 (4)

Votos del público:

Julia Medina: 12

David Bustamante: 11

Supremme de Luxe: 10

Juanra Bonet: 9

Raquel Sánchez Silva: 8

Raoul Vázquez: 7

Miguel Lago: 6

Conchita: 5

Valeria Ros: 4

Clasificación de la primera semifinal:

Julia Medina: 23

David Bustamante: 23

Supremme de Luxe: 20

Juanra Bonet: 16

Raquel Sánchez Silva: 16

Raoul Vázquez: 15

Miguel Lago: 12

Conchita: 11

Valeria Ros: 8

