Paola Olmedo revela el verdadero hecho imperdonable de Carmen Borrego que lo truncó todo

Este miércoles, 4 de septiembre, la revista ‘Semana’ lleva a su portada una entrevista en exclusiva con Paola Olmedo. La exnuera de Carmen Borrego rompe su silencio para arremeter duramente contra esta y contra la familia Campos, en general. Unas declaraciones durísimas justo cuando se cumple un año de la muerte de María Teresa Campos.

A lo largo de la entrevista, la exmujer de José María Almoguera aclara cuál es el inicio de la enemistad con su suegra. «Nos llevábamos bien hasta que vendió mi embarazo», reconoce. Y es que fue esa decisión de Carmen Borrego la que Paola no olvida: «No voy a perdonar nunca que Carmen vendiera mi embarazo sin mi consentimiento y sin consultarme. No se me respetó, no tuvo empatía como padre».

Sobre la posibilidad de retomar la relación con José María en un futuro, Paola Olmedo lo tiene claro: «Veo definitiva la ruptura porque estoy bien, estoy demasiado bien. Y demasiado tranquila». Además, define al padre de su hijo como un chico muy inmaduro, ya que a sus 31 años hace una vida muy distinta a la suya: «Necesita una chica como él, yo no quiero hacer cambiar a nadie».

Aunque reconoce que actualmente mantienen una relación «normal», y que entre ellos no pasó nada malo: «Yo sé que si estoy con alguien y empiezo a llorar más de lo que me río sé que esa persona no es». Incluso confiesa que se sintió aliviada cuando vio que salía con otra chica en la portada de una revista. Aunque cree que tendría que haberla avisado: «No estamos en ese nivel de amistad como para que él se suelte».

¡Buenos días! 🌞 Por aquí te dejamos nuestra portada de hoy 👇: pic.twitter.com/IuWGc1Ed5I — Revista SEMANA (@semana_revista) September 4, 2024

La petición de Paola Olmedo a Carmen Borrego

La exnuera de Carmen Borrego cree que su ex se va a tomar «FATAL» que ella conceda una entrevista. Respecto a su relación con la familia Campos, Paola deja claro que «nunca me han tratado mal. No puedo decir que me hayan mirado mal… es solo que su modo de vida me pilló en una etapa en la que yo estaba frágil». Sobre su suegra, cuenta que «tampoco se puede decir que entre ella y yo hubiese un conflicto porque no ha habido tiempo».

Además, asegura que ha sido José María el que ha roto la relación con su madre y que ella incluso ha intentado mediar para que se llevase bien con ella. Si bien da a entender que tampoco hablaban mucho del tema: «Él no se abre». Por último, reconoce que le gustaría mantener una conversación con Carmen: «Cuando quiera, pero en privado», sentencia.