La llamativa reacción de Paola Olmedo a la pillada a José María Almoguera con otra mujer

Parece ser que José María Almoguera está rehaciendo su vida meses después de separarse de su mujer y madre de su hijo, Paola Olmedo. El hijo de Carmen Borrego protagoniza este miércoles la portada de la revista ‘Semana’, donde aparece besándose muy apasionadamente con otra mujer.

José María, que recientemente se ha quedado sin trabajo a raíz de la cancelación de ‘Así es la vida’, ha sido fotografiado besándose con otra joven, cuya identidad por el momento se desconoce. Desde que la ya expareja anunciara vía exclusiva su ruptura sentimental, mucho se ha especulado sobre su relación. Mientras que algunos apuntaban a que podría haber reconciliación, otros señalaban que se trataba de un montaje.

Ahora, la portada de ‘Semana’ deja claro que ninguna de esas dos afirmaciones es cierta. Ni ha habido reconciliación con Paola Olmedo, ni se trató de un montaje, ya que el hijo de Carmen Borrego ya ha pasado página al lado de esta joven con la que ha sido visto en actitud muy cariñosa.

Su ex y madre de su hijo, de apenas un año de edad, ha sido conocedora de esta información este mismo martes por la tarde. Paola desconocía que su exmarido estuviese empezando una nueva relación, tal y como ella misma se lo ha reconocido a un reportero de ‘TardeAR’ que quería conocer de primera mano su opinión al respecto.

¡Buenos días! 🌈 Como cada miércoles, por aquí te dejamos nuestra portada de esta SEMANA 👇😯: pic.twitter.com/i1kEuFyZF1 — Revista SEMANA (@semana_revista) July 31, 2024

La reacción de Paola Olmedo a las fotografías de su ex con otra mujer

Según ha explicado Fruela Fuente, el periodista cuestión, en el programa vespertino de Telecinco, Paola Olmedo ha mantenido «una sonrisa permanente y en ningún momento se le borró esa sonrisa». Pero sí que le ha llamado poderosamente la atención lo que ha hecho la exnuera de Carmen Borrego. Al parecer, y siempre según el periodista, Paola ha querido hacer zoom «para ver los tatuajes» que luce la chica que sale en las imágenes.

Tras intentar ver los tatuajes de los brazos y las piernas, ha asegurado que no había reconocido a esta nueva ilusión de su ex. «Me dijo que no la conocía, pero tampoco se sorprendía», explica el periodista, dejando claro que no ha tenido «ni frío ni calor». Además, ha desvelado que Paola le habría confesado que ella «ya había pasado página». También dejó claro que no la vio para nada disgustada, como si no la importara en absoluto.

La que también ha dado su opinión sobre estas imágenes ha sido Carmen Borrego, quien tampoco era conocedora de esta nueva ilusión de su hijo. Tras ponerse en contacto con ella, Leticia Requejo explicaba en ‘TardeAR’ que la colaboradora se acababa de enterar de las imágenes publicadas por la revista. Además, ha asegurado que no se iba a pronunciar al respecto, pues las cosas con el joven no están nada bien y por tal motivo prefiere mantenerse al margen.

«Por lo que he podido habar con ella, noto su sorpresa», explica la periodista. Asimismo, recordaba que José María Almoguera y Paola Olmedo han estado viajando y haciendo planes juntos hasta hace tan solo un mes. De ahí que se hablara de una supuesta reconciliación. Algo que, a la vista está, no ha terminado de cuajar.