Carmen Borrego pide abandonar y deja un recado a la dirección de ‘Vamos a ver’: «Hasta aquí»

Raro es el día que Carmen Borrego está en el plató de ‘Vamos a ver’ que no se convierte en protagonista involuntaria al tener que hablar de algo relacionado con las Campos. Es lo que ha sucedido este lunes cuando la colaboradora ha tenido que volver a hablar de la relación de su hijo y ha tenido que contestar a Gustavo y a Edmundo Arrocet.

De primeras, ‘Vamos a ver’ recogía la reacción de José María Almoguera cuando la prensa le preguntaba si apoyaba lo que se ha denominado el «Borreto», con el que Carmen Borrego insta a todos los que querían a María Teresa Campos a ponerse unas gafas de sol en contestación a los ataques de Edmundo Arrocet.

Era entonces cuando Carmen Borrego aprovechaba para lanzarle un llamamiento a su hijo en pleno directo. «Aprovechando que hablas de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto, porque tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo. Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? ¿Qué culpa tiene ese niño? Te pido desde aquí que me dejes ejercer de abuela», soltaba la colaboradora.

Después de este mensaje, ‘Vamos a ver’ abordaba las últimas palabras de Gustavo Guillermo atacando a Carmen Borrego y Terelu Campos en ‘Fiesta’. «Yo no tengo ningún problema contigo, tú tienes tu vida y yo la mía. Yo solo contesto a lo que tú me dices y ya está, que seas feliz. Y lo que yo hable en privado será mi problema, solo faltaba que tuviera que dar explicaciones a lo que hablo en privado», contestaba Borrego.

«¿Pero qué pasó para que todo haya acabado así?», le preguntaba Omar Suárez. «El que decide marcharse es él, quien decide bloquearme es él, para mí no hay ningún detonante. Él viene a un programa después de haber estado conmigo y pone palabras en mi boca que yo no he dicho y cuando llamo para decir que eso no es verdad él se enfada porque le rectifico», explicaba Borrego.

«A mí lo que me pareció feo es que se sentara en un plató de televisión a decir que yo me he dedicado a poner verde a mi hijo en los platós. Yo reto a los programas a que saquen los totales míos hablando mal de mi hijo porque cuando se miente, se miente. Él dice que yo me he sentado en un plató de televisión a hablar mal de mi hijo y no lo he hecho jamás. Y a lo mejor en algún momento me habría venido bien hasta desahogarme pero no lo he hecho», proseguía diciendo Carmen Borrego.

Carmen Borrego pide dejar ‘Vamos a ver’ y suelta un último recado

Después Adriana Dorronsoro procedía a dar paso a otro vídeo en el que Gustavo contestaba a Edmundo Arrocet. Y la reacción de Carmen Borrego era quejarse al ver que seguía teniendo que hablar de sus temas. «¡Vaya!, qué seguimos», soltaba ella. «Si seguimos un poquito, lo último ya Carmen», le decía la presentadora de ‘Vamos a ver más’.

«¿Me puedo ir que pierdo el ave?«, preguntaba entonces Carmen Borrego pidiendo abandonar el programa. A la vuelta del vídeo en el que Bigote aseguraba que Gustavo tiene mucho que decir de las Campos, la colaboradora no se contenía. «¿Qué Gustavo puede decir muchas cosas de nosotras? Ay si contara Gustavo lo que sabe de ti», espetaba Borrego.

«Te vas de vacaciones pero bien ehhh», le decían Isabel Rábago y Adriana Dorronsoro. «Yo solo digo que Gustavo no tiene nada que ver con Edmundo porque seríamos injustos. Gustavo nunca ha sido cómplice de Edmundo. Gustavo ha sufrido mucho así que no lo voy a meter en el mismo saco», añadía Carmen Borrego.

Finalmente, Carmen Borrego cansada de tener que estar hablando siempre de lo mismo dejaba un último recado a ‘Vamos a ver’. «Hasta aquí, ya te dejamos«, aseguraba Adriana Dorronsoro. «Hasta aquí, telita…. Ya os he dejado toda la semanita apañada», soltaba la colaboradora. «Pues te lo agradecemos que es agosto y vienen bien los temas», le contestaba la presentadora.