Carmen Borrego se planta ante lo que le preguntan en ‘Vamos a ver’ y se niega a seguir su juego

Parece que hemos pasado del huracán de Álvaro Muñoz Escassi a que sean las Campos las que acaparan todas las tertulias de televisión. Así, Carmen Borrego se ha convertido en la protagonista involuntaria de los últimos días teniendo que enfrentarse en ‘Vamos a ver’ a asuntos relacionados con su familia: el embarazo de Alejandra Rubio, la entrevista de Edmundo Arrocet, la polémica exclusiva de su hermana Terelu y la pillada a su hijo José María Almoguera con otra mujer.

Esta última noticia ha situado a su hijo de nuevo en el foco de la prensa del corazón después de que hace unos meses él diera el paso y diera una exclusiva demoledora junto a su ya ex, Paola Olmedo en la que arremetía duramente contra su madre. Desde entonces la relación de madre e hijo está rota aunque ambos trabajaban juntos en el ya cancelado ‘Así es la vida’.

A raíz de esta pillada, algunos están señalanado a José María Almoguera de ser el «topo» de las noticias relacionadas con las Campos y con él mismo. Al preguntarle por este asunto, el hijo de Borrego ha asegurado que él es «topo como todos». Unas declaraciones sobre las que han preguntado a su progenitora en ‘Vamos a ver’.

«Ante una acusación detrás de otra: es un montaje su separación, han vendido una exclusiva mintiendo, pues él dice que eso es un montaje, como todos», exponía Carmen Borrego. «José María es un tío muy noble y yo no es que ponga la mano, es que me quemo entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa«, añadía la hija de María Teresa Campos.

Tras ello, Carmen Borrego reflexionaba y dejaba claro que su hijo se ha equivocado al dar la exclusiva que dio. «Él sabe que se ha equivocado, al meterse donde nunca había querido meterse y esto no le ha salido bien y lo está pagando muy caro», sentenciaba la colaboradora.

Hace unos días Terelu reconocía que ha vuelto a hablar con su sobrino. Y por ello han querido preguntarle a Borrego. «La situación es la misma. Lo que ha ocurrido es que Terelu Campos ha empezado a trabajar en Telecinco y coincide con él, él habla con su tía. Estaría bueno que no hablara con su tía, y la tía con su sobrino, nada más», aclaraba ella.

Carmen Borrego se niega a hablar de sus hijos en ‘Vamos a ver’

Pero fue cuando le preguntaban a Carmen Borrego por la relación de sus hijos cuando la colaboradora se plantaba de raíz. «Te iba a preguntar que, incluso, hemos visto a tu hija guapísima… Si con su hermana también tiene esa buena relación, si no se han distanciado entre ellos por lo que ha pasado contigo», le cuestionaba Nuria Chavero.

«Eso no te lo voy a contestar, mi hija no es pública», respondía cortante la colaboradora tras ver un vídeo en el que la prensa le preguntaban a Carmen Almoguera por su relación con su hermano. «Ella es abogada, no le interesa esto y no la quiero meter en la ecuación. No te digo ni sí, ni no; te estoy diciendo que la saco de la ecuación porque ella no quiere y lo respeto», sentenciaba Carmen.

Y al ver que sus compañeros pretendían seguir indagando en más asuntos familiares, Carmen Borrego dijo ‘basta’ obligando a cambiar de asunto. «¿Esto que es, una exclusiva, una entrevista?«, se quejaba la colaboradora antes de dar paso a un vídeo sobre Edmundo Arrocet.