Carmen Borrego dispara a diestro y siniestro por lo visto en ‘Vamos a ver’ y lanza un órdago

Carmen Borrego se ha tenido que enfrentar este lunes a varias polémicas en ‘Vamos a ver’. Por un lado, la colaboradora ha tenido que contestar a la entrevista de Edmundo Arrocet en ‘De Viernes’ y por otro a las declaraciones que hizo Gustavo Guillermo, el que fuera el chófer de María Teresa Campos en su debut como colaborador de ‘Fiesta’.

De primeras, Carmen Borrego ha vuelto a dejar claro que ella no habla nunca de Bigote Arrocet salvo cuando él da entrevistas. «Mira, talento. Lo que dices de nosotros, dice más de ti que de nosotros. Mi madre solo te dio amor, te lo dio todo, no consentía que nadie hablara mal de ti. Nosotras estamos calladas, mi madre estuvo siempre muy orgullosa de sus hijas y hoy estaría todavía más orgullosa todavía», decía mirando a cámara.

«Y ya está bien de hablar de mi madre y de poner en su boca cosas de las que no se puede defender, cosas que no sabemos si dijo mi madre o no, que presuntamente os ha contado. No vamos a hacer lo que tú, porque mi madre no se lo merece. Era una gran profesional que todo el mundo defendió y que todo el mundo apoyó. El legado de mi madre no te lo vas a cargar tú, te podrás cargar el tuyo, que has sido un grandísimo humorista y has quedado para lo que has quedado«, sentenciaba Carmen Borrego.

Carmen Borrego, contundente contra Gustavo con varias indirectas

Pero si ha habido alguien con quien Carmen Borrego ha dicho ‘basta’ ha sido con Gustavo. Y es que todo lo que está haciendo el chófer al que ellas consideraban un ‘hermano’ desde la muerte de su madre está colmando la paciencia de las Campos.

«Lo único que le voy a aclarar es que creo que nosotros, cuando hemos querido, hemos querido bien, siempre hemos ayudado. Creo que meterte en un conflicto familiar como es el mío con mi hijo dice mucho de ti, porque tú has vivido muchas cosas», soltaba a modo de indirecta.

Tras ello, Borrego explotaba contra las mentiras que soltó Gustavo en su primer día en ‘Fiesta’. «Decir que yo me siento en un plató para poner a parir a mi hijo es mentira. Ruego por favor que digas lo que quieras de mí, pero que no te metas en mis conflictos familiares, qué suficiente daño me hacen. No enguarres mi relación familiar porque yo no enguarro la tuya«, sentenciaba.

Finalmente, después de que Gustavo acusara a Carmen de no ocuparse económicamente de su madre durante su enfermedad, la colaboradora era contundente. «Yo mi conciencia la tengo clara, decir que yo no me he ocupado de mi madre es otra maldad. Yo no tengo que dar explicaciones sobre el tema económico, ni mi madre ni mi hermana me han echado en cara nunca nada», concluía.