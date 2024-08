Carmen Borrego se encrespa con ‘Fiesta’ y paraliza lo emitido sobre ella en el programa

Este sábado 3 de agosto, ‘Fiesta’ estrenaba nuevo colaborador. Se trata de Gustavo Guillermo, el que fuera chófer y mano derecha de María Teresa Campos. Un fichaje que, como era de esperar, no sentó nada bien a Terelu Campos y a Carmen Borrego, con las que no tiene ninguna relación desde el fallecimiento de la presentadora.

«Estoy contento y feliz por estar aquí con vosotros. Estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a esto. He de decir que esto estaba ya hablado desde hace tiempo. No tiene nada que ver con lo que ha pasado estos días», explicaba el nuevo colaborador, haciendo alusión a la reciente entrevista de Terelu en ‘Lecturas’.

El resto de colaboradores se han mostrado encantados con su nuevo compañero. Especialmente su íntima amiga, Belén Rodríguez, quien estaba feliz con la idea de que se incorporara al programa: «Gustavo se merece una segunda oportunidad. Me encanta que sea nuestro nuevo compañero».

Gustavo ha dejado grandes titulares en su debut como colaborador del programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto en Telecinco. Y, nuevamente, ha vuelto a cargar contras las hermanas Campos: «Nunca me han valorado ni me han querido. Estoy dolido y veo que el agradecimiento ha sido cero, todo lo contrario», ha lamentado.

El chófer Gustavo en su debut en ‘Fiesta’

Pero lo que ha provocado el enfado de Carmen Borrego ha sido cuando el chófer decía de ella lo siguiente: «Tú estabas sentada con tu hermana poniendo a parir a José María (su hijo), el nieto favorito de María Teresa. Las dos se sentaron en un ‘De Viernes’ y fueron contra José». De esta forma, el exconcursante de ‘GH VIP’ hacía referencia a cuando Terelu y Carmen se sentaron en ‘De Viernes’ para hablar de la ‘guerra’ entre Carmen Borrego y su hijo.

La colaboradora no ha tardado en reaccionar a tales declaraciones. Inmediatamente se ha puesto en contacto con la dirección de ‘Fiesta’, como así lo ha trasmitido Frank Blanco: «Pide que nos hagamos eco de que ella no ha dado esas declaraciones. Niega hacer declaraciones en ese sentido sobre su hijo». Estas palabras de Carmen Borrego han sido sustentadas por otros colaboradores del programa vespertino de Telecinco.