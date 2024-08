Carmen Borrego denuncia públicamente las líneas rojas traspasadas en ‘TardeAR’: «Hay límites»

Este miércoles, ‘TardeAR’ arrancaba avanzando que tenían un nuevo bombazo sobre un miembro del clan Campos. Y poco después revelaban que sabían el sexo del bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Un asunto sobre el que se ha pronunciado Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’ este jueves.

Así, después de adelantar el martes la portada de la revista Semana con José María Almoguera besándose con una mujer, el espacio que presenta Beatriz Archidona quiso adelantar este miércoles si el primer hijo de Alejandra Rubio será un niño o una niña.

Eran Leticia Requejo y Marta López las encargadas de romper un super globo el que caía confeti de color azul que revelaba que el hijo que esperan los hijos de Terelu Campos y Mar Flores es un niño. Al día siguiente, ‘Vamos a ver’ ha querido saber la opinión de la tía abuela del bebé, Carmen Borrego.

«Es una noticia buena Carmen, que será un niño», le decía Adriana Dorronsoro, a lo que la colaboradora respondía que «es una noticia que será buena pero yo no voy a confirmar nada». «No seré yo quien confirme o desmienta porque no me corresponde», insistía.

«Entiendo que los compañeros no me darán la razón, pero a mí no me gusta, y creo que es algo tan íntimo el conocer el sexo de un bebé que a los únicos a los que les corresponde decirlo es a sus padres. Si sus padres por los motivos que sean, que me dan exactamente igual, han decidido no hacerlo público creo que al menos esa intimidad se debe guardar», sentenciaba Carmen Borrego.

Así, Carmen Borrego no ha dudado en impugnar a ‘TardeAR’ por reventar la noticia del sexo del bebé desde otro programa de la misma productora. «Pero es su trabajo también el de los compañeros», le replicaba Adriana Dorronsoro. «Yo comprendo que sea noticia, pero me parece feo. A mí no me gustaría que alguien desvelase el sexo si yo estuviera embarazada, que sería ya la repera», recalcaba la tía de Alejandra Rubio.

«A mí no me gustaría que alguien desvelase el sexo de mi bebé. Seguramente lo sabría mi gente, mis amigos y a lo mejor eso es lo que ha hecho que se filtre la noticia», volvía a repetir Carmen Borrego. «Y se ha dicho que se está barajando que se llame Carlos, ¿a ti te gustaría?», le repreguntaba Adriana Dorronsoro.

Carmen Borrego, molesta con ‘TardeAR’: «No me gusta»

Algo a lo que Carmen Borrego se ha negado a responder. «A mi Carlo me parece un nombre precioso pero como ni confirmo ni desmiento que sea niño o niña, tampoco voy a hablar del nombre porque tampoco me corresponde», respondía la colaboradora.

«A veces no nos damos cuenta de que una pareja puede hablar en privado y decir yo lo quiero saber, pero yo no. Estoy hablando, no confirmo nada», proseguía diciendo Borrego. «Pero entiendo que la familia lo sabéis si dices que ni confirmas ni desmientes», espetaba Adriana Dorronsoro. «Pero imagina que el padre no lo quiere saber porque le hace ilusión porque lo tienen que hacer los demás», volvía a decir.

«A mi no me gustaría que lo dijeran pero no por ser mi sobrina, sino de nadie», añadía. «Pero son los peligros de estar en este mundo», destacaba la presentadora. «Que yo entiendo lo que dices pero que hay límites y yo creo que un límite es la intimidad de decidir si dices tú misma el sexo de un bebé», concluía Carmen Borrego.