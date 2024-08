Terelu Campos boicotea a ‘De Viernes’ con su desplante ante lo que se niega firmemente a hacer

La actitud, altiva para muchos, de Terelu Campos este 2 de agosto en ‘¡De Viernes!’ ha sido muy criticada entre los usuarios de las redes sociales que estaban viendo el programa. La colaboradora ha tenido que hacer frente a las nuevas declaraciones de Bigote Arrocet sobre su familia.

La entrevista al humorista y expareja de María Teresa Campos era el tema principal de la noche. Sin embargo, Terelu se ha negado a responder a una sola pregunta de las formuladas por Santi Acosta y Bea Archidona, los presentadores del espacio. Un desprecio hacia el programa en el que colabora que ha sorprendido e indignado a la audiencia.

«¿No quieres decir nada, no?», le reprochó Archidona después de que Terelu Campos hiciera oídos sordos a todas las cuestiones que le plantearon. Ella se justificó asegurando que «nunca he hablado de esta persona. Dice que me contesta, pero, debe ser que ve muertos o fantasmas con mi cara, porque yo nunca he hablado de esta persona. Solo agradecer a sus hijos pequeños el cariño, amor y respeto a mi madre».

Terelu Campos se niega a hablar de Bigote Arrocet: «¡Estoy cabreada!»

Terelu Campos en el plató de ‘¡De Viernes!’.

Un comportamiento que ha sido muy criticado entre los usuarios de X. Y es que muchos son los que no entienden ese feo hacia el programa en el que colabora. Incluso hay quien se atrevió a predecir que próximamente concederá una entrevista en exclusiva hablando del tema, como la que ha concedido esta semana hablando del embarazo de su hija y de sus problemas económicos.

Durante la entrevista en ‘¡De Viernes!’, Bigote Arrocet ha vuelto a la carga contra las Campos, a las que acusa de deberle la cuantiosa cantidad de 50.000 euros. Además, critica que solo se dedican a facturar hablando de su madre. Unas demoledoras palabras a las que Terelu Campos hizo oídos sordos.

«Yo tengo mucha paciencia, pero igual algún día se me acaba. Yo esto ya lo he vivido con otra persona, y va in crescendo«, dejaba claro la colaboradora. «¡No voy a hablar de este señor! Vaya a que venga pasado mañana a contesta algo que yo le he contestado. ¡Estoy cabreada!», sentenció la hermana de Carmen Borrego, muy enfadada.

Edmundo Arrocet estalla: afirma que las Campos aún le deben 50.000€.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/859gLlWJNE — De viernes (@deviernestv) August 2, 2024

Terelu responde a las críticas por su entrevista en ‘Lecturas’

Terelu Campos sí que se respondió a las críticas recibidas por su entrevista en ‘Lecturas’. Aunque no entendió el motivo de las mismas, sí que quiso matizar sus palabras sobre llegar a fin de mes. «¿Las críticas a mi entrevista? Me parecen fenomenales, ¡fantásticas! Me horrorizaría hacer una entrevista y que nadie dijera nada. Eso sería espantoso y me preocuparía de verdad», reconocía.

«Yo adquiero, por temas personales, en un momento de mi vida, una serie de compromisos que tengo que seguir cumpliendo, aunque ya no se tengan que hacer… No tengo que dar explicaciones. Pero, cuando digo ‘malabarismos’ es porque, cuando has apagado un fuego que no era mío, te ha venido otro que no sabías. Perdón por la palabra ‘malabarismos'», se excusó Terelu Campos.

No obstante, insistió en que parte del dinero que tenía lo invirtió en los cuidados de su madre, María Teresa Campos: «Hubo un engranaje que hubo que hacerse para que una persona, que es la más importante de mi vida, tuviera cubiertas las necesidades que tenía que tener. Quien no lo entienda, ¡me la pela!», sentenció.