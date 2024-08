Laura Fa apunta y dispara sin piedad contra Terelu Campos: «¿Se puede tener menos vergüenza?»

Este miércoles 31 de julio, Terelu Campos era la protagonista absoluta de la revista ‘Lecturas’. La colaboradora ha concedido una entrevista en exclusiva en la que habla del embarazo de su hija Alejandra con unas polémicas declaraciones que han sido muy criticadas por Laura Fa a través de un vídeo subido a su perfil de Instagram.

Son muchos los titulares que ha dejado la hija de María Teresa Campos y que han causado un gran revuelo. Como cuando asegura que «tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. No estoy arruinada, pero el dinero que tengo es para vivir. Me fui de ‘Sálvame’ con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir».

Laura Fa, excompañera de Terelu en el desaparecido programa vespertino de Telecinco, ha analizado al dedillo la entrevista. Y lo ha hecho mostrándose muy dura con la hermana de Carmen Borrego: «Tiene el cuajo de decir, cuando habrá cobrado por esta exclusiva entre veinte mil y treinta mil euros, ‘hago malabarismos para sobrevivir’. Terelu, has ganado millones. Empiezo a pensar que tiene algún problema y que en algo se le va el dinero. Es que no es normal. ¿Se puede tener menos vergüenza?».

El demoledor dardo de Laura Fa a Terelu Campos

La catalana también ha comentado las declaraciones que Terelu hace sobre el momento en el que se enteró de que iba a ser abuela. «Creo que el problema de la voz ha sido emocional. Perdí la voz al saber que Alejandra estaba embarazada y no podía decírselo a nadie», reconoció la actual colaboradora de ‘¡De viernes!’. Unas palabras sobre las que Laura Fa se ha mostrado absolutamente demoledora: «Te quedaste sin voz de las jaranas que te metes, de lo que fumas y de lo que bebes, pero no de la sorpresa».

La colaboradora de ‘Espejo Público’ también ha respondido a las dramáticas declaraciones de su excompañera, donde recuerda la enfermedad de su madre: «A quien más y a quien menos nos ha pasado un cáncer, una muerte, las dos cosas y hasta tres y cuatro más. Terelu, no eres única y a nosotros no nos pagan millones por contar todo eso. Parte de lo que cobras es aguantar estos vídeos tan ‘chulis'», ha sentenciado la periodista.