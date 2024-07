Laura Fa lanza una encendida pregunta sobre Amaia Montero que deben frenar en ‘Espejo Público’

Amaia Montero sorprendió este domingo con su vuelta a los escenarios durante el concierto de Karol G en el estado Santiago Bernabéu. ‘Espejo Público’ repasaba este lunes las imágenes de la gran sorpresa de la noche y a Laura Fa no le terminaba de cuadrar un detalle. Fue entonces cuando la periodista formuló una pregunta que hizo que sus compañeros se llevasen las manos a la cabeza.

65.000 personas corearon al unísono ‘Rosas’, uno de los temas más queridos de Amaia Montero durante su etapa como vocalista en La Oreja de Van Gogh. La cantante emergió en el imponente escenario de la colombiana como la actuación sorpresa de su segunda noche en Madrid. Sin embargo, la decisión de volver a los escenarios dos años después en ese concierto ha desatado la polémica en ‘Espejo Público’.

Tras ver las imágenes de su aparición, Laura Fa no pudo evitar dirigirse a sus compañeros. «¿Se lo habrá pedido algún cantante nacional? Porque, con la expectación que despierta su reaparición, que lo haga con una cantante de fuera…», preguntó la periodista algo confundida. «No sé si es que no tiene muchas amistades en el panorama nacional como para que alguien, algún día, se lo haya propuesto», añadió la colaboradora mientras sus compañeros la observaban atónitos.

Laura Fa estalla en ‘Espejo Público’: «¿Soy yo que me estoy volviendo loca?»

«¡Madre mía, de verdad! Luego la directora me dice que no me meta con Laura…», espetó rápidamente Miquel Valls mientras se llevaba las manos a la cabeza. «Es evidente que Malú no la va a invitar, porque tuvieron una movida pública, ¿pero no hay ningún cantante español que la haya invitado? Pregunto, es una pregunta que planteo», insistió la periodista del corazón, que mantenía su sorpresa.

Laura Fa y Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

Pilar Vidal se dirigió también muy seria a su compañera. «¿Tú no escuchas cuando habla? Ha dicho Amaia Montero que pensaba que nunca más se iba a subir a un escenario», señaló la colaboradora sin que Laura Fa cambiase de parecer. «¡Pero se ha subido!», aseveró la catalana mientras su compañera matizaba que «si te lo pide una artista como Karol G…».

«¿Estás despreciando a los nacionales?«, preguntó muy seria la periodista del corazón antes de que Miquel Valls interrumpiese la tensa discusión entre ambas. «Si ahora te pide Oprah que vayas a su estudio, ¿qué le dices? ¿Qué no porque prefieres a una presentadora de aquí?», señaló el colaborador de ‘Espejo Público’ antes de que Fa elevase el tono.

«Pero escúchame, primero me has invitado tú a esta cadena. No tendría sentido que yo fuera una pobre desdichada, que lo estuviera pasando mal, y me invitara Oprah. ¿Me entendéis lo que quiero decir o soy yo que me estoy volviendo loca?», preguntó algo alterada Laura Fa, que no paraba de verse cuestionada por todos sus compañeros. «¿Pero no entiendes la historia que hay detrás?», preguntó entonces Lorena García en un intento de llegar a un entendimiento.

«No es tan loco lo que digo»

Fue entonces cuando la conductora de ‘Espejo Público’ Lorena García puso en contexto a la catalana. «Que una cantante internacional como Karol G le diga que es su fan… Puede haberla invitado alguien antes, pero la historia que hay detrás no es tan fuerte como la de Karol G», explicó la presentadora antes de que la periodista volviese a insistir en su pregunta sin atender a razón.

«Sí, pero lo que quiero saber es si en algún momento Alejandro Sanz le ha invitado antes y ella le ha dicho que no se siente capaz, por ejemplo. ¿No se lo ha pedido nadie en este tiempo?», insistió Laura Fa, que terminó a gritos con sus compañeros. «¡Es que esa es mi pregunta! No es tan loco lo que digo. Es normal que alguien en el panorama nacional haya tenido en cuenta a Amaia», sentenció la catalana.

«Me parece estupendo que le haya invitado Karol G, pero quiero saber si alguien en algún momento se lo ha propuesto y no ha encontrado el momento preciso hasta ahora», terminó señalando Fa antes de que el resto de colaboradores le diese como única solución ponerse en contacto con la propia intérprete para que le enumere las propuestas que ha recibido estos años alejada de los focos.