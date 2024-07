Laura Fa es incapaz de callar ante lo visto de Marta Hazas y la emprende así contra ella

Laura Fa ha explotado contra Marta Hazas a través de las redes sociales. Todo a raíz de una entrevista que la actriz ha concedido esta semana a la revista ‘Lecturas’ para presentar su última serie, ‘Desde el mañana’ (Disney+), y donde hace balance de su vida profesional y personal, al lado del también actor Javier Veiga.

En un momento de la entrevista, le preguntaban a Marta Hazas si se cuida mucho, ya que tiene un tipazo. A lo que ella respondió negativamente: «Cero, soy disfrutona, me gusta comer bien, me gusta el mundo del vino, me gustar disfrutar de la vida. Si me viera mal, me cuidaría, pero no soy nada obsesiva, la verdad. Es cuestión de suerte, genéticamente es así. Me cuido lo justo». Aunque sí reconocía ir a «centros de belleza».

La actriz, que se hizo muy popular en nuestro país gracias a la serie ‘El Internado’, lleva casi ocho años casada con Javier Veiga. Ella misma confiesa estar saboreando «uno de sus mejores momentos». Aunque en la entrevista habla de todo, la revista lleva a su titular la frase textual en la que reconoce que «no me cuido nada, soy disfrutona, me gusta comer y el mundo del vino«.

Laura Fa estalla contra Marta Hazas

Unas palabras que han hecho explotar a Laura Fa, ya que la colaboradora de ‘Espejo Público’ siempre ha sido muy crítica con las mujeres que se cuidan mucho y luego dicen que no se cuidan nada. La catalana ha compartido en sus stories de Instagram el titular de la entrevista, al que ha añadido un contundente y demoledor: «¡Que te pires!«.

Durante la charla, Marta Hazas también hace balance de su trayectoria en televisión, desde que comenzara hace 25 años en la serie de Telecinco ‘El comisario’. «Si echo la vista atrás pienso que hubiera firmado con haber hecho incluso un par de series menos de las que he hecho. Porque estoy feliz, me siento con el ego muy colmado y muy contenta y satisfecha. He tenido la suerte de tener personajes increíbles y trabajar con los grandes de la profesión, que yo admiraba», reconoce.

Además, desvela que «en ‘Velvet’ mi personaje salía muy poco en el primer capítulo y había otro proyecto que tenía una pinta estupenda, pero aposté por ‘Velvet’ por una cuestión cero racional y bastante visceral. Y fue una serie que me colocó a nivel internacional», sentencia.