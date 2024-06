Los dos gruesos calificativos con los que Laura Fa retrata a Anabel Pantoja tras su embarazo

Es sin duda una de las noticias del día. La revista Lecturas ha adelantado su salida a los quioscos por su exclusiva bomba con Anabel Pantoja anunciando que está embarazada de cuatro meses. Una noticia que sin duda está dando mucho que hablar en todos los programas de televisión como ‘Espejo Público’ donde Laura Fa no se ha contenido en expresar lo que piensa.

Laura Fa, que coincidió con Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ ha cargado duramente contra ella tras esta noticia que cambiará para siempre su vida. Y es que si hay algo que ha demostrado siempre la periodista es no tener pelos en la lengua.

Todo se producía cuando Miquel Valls les preguntaba a sus colaboradoras si pensaban que Anabel Pantoja está preparada para ser madre con la vida que tiene viajando de un lado para otro y sin estar centrada en algo fijo como cuando colaboraba en televisión.

«A ver, preparadas para ser madre no estamos ninguna, es una cosa bastante complicada. Yo creo que sí, aunque ella tiene unas particularidades. A mí me sorprende porque es muy poco independiente, le cuesta dormir sola», empezaba contestando Laura Fa en un principio.

Laura Fa, rotunda sobre Anabel Pantoja: «Era una malcriada egoísta»

«Hablé con ella en marzo y me dijo que había cambiado mucho, que ya no es esa persona tan egoísta«, proseguía señalando Laura Fa sin ningún pudor al usar unos términos que podrían molestar a la influencer. «Sí que es verdad que Anabel era una malcriada egoísta«, apostillaba al respecto.

Tras ello, Laura Fa se atrevía a cuestionar el papel que puede jugar Anabel Pantoja como madre. «Yo hace mucho que no tengo relación, pero si sigue siendo la Anabel de antes no está preparada, pero ella dice que ya no es esa chica, entonces claro…», añadía la colaboradora. «Bueno el carácter que tiene lo reconoce ella misma», recalcaba Gema López.