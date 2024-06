La significativa y reveladora reacción de Omar Sánchez al embarazo de Anabel Pantoja

Este martes ha saltado la noticia bomba de la semana: Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses como así anuncia en primicia la revista Lecturas. «Cumplo el sueño de tener una familia», declara. Así, la influencer y colaboradora televisiva y su novio, David Rodríguez, que cumplen un año de relación, esperan muy entusiasmados la llegada de su primer hijo en común.

Algo que sorprende poderosamente teniendo en cuenta que uno de los motivos de la ruptura con su exmarido Omar Sánchez fue que él deseaba ser padre y ella, por su parte, no. En su momento, tras la separación, se habló de que ambos tenían visiones del futuro diferentes y la propia Anabel confesó que no se sentía con esa ilusión de traer descendencia.

Es por eso que, aunque la ruptura está más que superada tras haber pasado más de dos años, todos se han acordado de Omar Sánchez en el día de hoy. ¿Cómo le ha afectado la noticia de la maternidad de Anabel Pantoja después de que declinara ser madre cuando ellos estaban juntos?

Es la pregunta que muchos se hacen y sobre ello ha arrojado luz Marta López en ‘Vamos a ver’. La colaboradora, que es amiga de Omar tras coincidir con él en ‘Supervivientes 2021’, se ha puesto en contacto con él tras salir la noticia y ha desvelado que le ha encontrado «muy sensible» y «mal».

«Le he llamado y he estado hablando con él y le he notado que está mal, pero no voy a decir que por esta noticia. Entiendo que le pondrá triste sobre todo que en su momento Anabel dijera públicamente que no quería ser mamá con Omar. Sé que eso le dolió muchísimo y justo Omar está en un momento complicado en el que lo ha dejado con la otra pareja, Marina, y está en un punto en el que lo pasando mal», ha relatado López.