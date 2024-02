Omar Sánchez impacta al revelar lo que llegan a cobrar en ‘Supervivientes’ los concursantes

Omar Sánchez ha sido entrevistado en el podcast ‘Helado oscuro’ y ha hablado, entre otras cosas, de su paso por ‘Supervivientes‘. Un reto que define como «una experiencia única pero muy complicada» con miedo al estar «expuesto a miles de cámaras».

Preguntado por lo que peor llevó en la isla, el exmarido de Anabel Pantoja asegura que «comer y la cabeza», que juega malas pasadas. A los mosquitos y al mal tiempo «te acostumbras»: «Tienes tanta mierda en el cuerpo que te acostumbras». «No hay agua dulce; tienes champú pero nosotros nos bañamos una vez en semana, Porque te dan un bote para todos y tienes un poquito para la cabeza, tus partes…», detalla.

Respecto a la comida, Omar Sánchez asegura que llegó a pasar hasta diez días sin comer nada prácticamente. «Estábamos esqueléticos», reconoce. «La gente te pregunta que si te dan un sándwich por detrás, pero no, no te dan nada, lo que están viendo por televisión es lo que es», sentencia para acallar a aquellos escépticos que ponen en duda la dureza de ‘Supervivientes’.

No obstante, el canario ha admitido que, pese a las extremas condiciones que soportó, hubiera vuelto. «Todo el mundo dice que cuando sales y comes quieres volver a entrar y así fue. Porque es tanta la gula que tienes que tienes por comer que solo piensas en comer, pero una vez sales, comes y dices: ‘yo volvería a esa experiencia’, porque sabes que no la vas a volver a vivir», comenta Omar.

Por otro lado, cuestionado también por si renta económicamente ir a ‘Supervivientes’ con el grado de exposición mediática que supone, es tajante: «Las cifras económicas son muy elevadas, el mínimo eran 2000 euros a la semana». Y aunque se ha mostrado reacio a desvelar su caché, finalmente ha aproximado lo que llegó a cobrar por semana.

«Yo era nuevo e iba a entrar en televisión por primera vez y era un caché más alto. Entre 7 y 12 mil euros a la semana», ha revelado. Eso sí, también ha confesado que no era el más alto: «Había gente que cobraba 15 mil euros». Si bien, fue una inyección de dinero que nunca pudo imaginar, pues, según ha contado, entró al reality de supervivencia «con mil euros en la cuenta».