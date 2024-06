Lapidan a Terelu Campos en ‘Espejo Público’ por cómo se le ha visto tras apartarse de la TV

El pasado sábado 1 de junio El Real Madrid conseguía su decimoquinta Champions para alegría de todos sus aficionados, entre los que se encuentra Terelu Campos. Sin embargo, la forma que la colaboradora tuvo de celebrarlo le ha acarreado un aluvión de críticas entre los colaboradores de ‘Espejo Público’.

«Estoy mal de la voz. Hala Madrid, hala Madrid. Decimoquinta copa de Europa. Una copa no, dos. Y quince porque no me caben. ¡A criticar!», decía la hermana de Carmen Borrego en el vídeo que ella misma compartió en su perfil de Instagram, con dos copas en la mano.

Este vídeo de Terelu Campos ha sido uno de los temas que han abordado en ‘Espejo Público’ este lunes. Era Susanna Griso la encargada de introducir el tema con una pregunta muy directa a sus colaboradores: «¿Habéis celebrado con un copazo la decimoquinta del Real Madrid?». Acto seguido dio paso al vídeo de la colaboradora de TVE.

«Terelu en lugar de copas se toma bidés. Es que eso no es una copa, es una bañera de ron cola», opinaba Laura Fa. «¿Os ha hecho gracia a vosotras esta exposición?», preguntaba, muy serio, Miquel Valls. La presentadora, Pilar Vidal y Gema López no dudaban en salir en su defensa: «A mí me encanta. Hay que bromear».

Laura Fa sobre Terelu Campos: «Si yo fuera su jefe…»

Sin embargo, Laura Fa insistía en criticar la actitud de Terelu Campos. «¿No os choca un poco después de que lleve un mes desaparecida, con un problema en las cuerdas vocales…?», planteaba el colaborador catalán, haciendo referencia a la afección que sufre la periodista y que la ha llevado a apartarse de los medios de comunicación.

«Si yo fuera su jefe, que no puede ir a trabajar por problemas de salud y luego… Ha dejado de trabajar por problemas de salud, ¿no? El copazo anterior aún estaba de baja», proseguía la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’. Por su parte, Pilar Vidal defendía que Terelu está «cumpliendo a rajatabla un tratamiento médico». «Bueno, a rajatabla…», respondía Gema López, con sorna.

La copresentadora de ‘Espejo Público’ recordaba, además, que «cuando estás afónica, las bebidas frías no sabemos si se pueden compaginar bien. Por menos exhibición de alcohol en Instagram se han cerrado cuentas». Un ataque al que Susanna Griso ha puesto fin, pidiendo a sus compañeros que den un descanso a Terelu.

«Si es un tratamiento que necesitas antibiótico no puedes beber, es que estamos normalizando una situación al espectador… No justifiquemos que puedes beber alcohol cuando estás siguiendo un tratamiento médico», les recordaba Miquel Valls. Sin embargo, la también colaboradora de ‘La Roca’ insistía en que «ella no exhibe ninguna botella de alcohol, ahí solo se ve Coca-Cola». «Coca-Cola turbia, se la han dado caducada», ironizaba Laura Fa.