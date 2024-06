Marta Sánchez vive un momento embarazoso en ‘Espejo Público’ por culpa de Susanna Griso

Marta Sánchez ha acudido al plató de ‘Espejo Público’ para ser entrevistada por Susanna Griso, pero lo que no se esperaba es que le iba a preguntar por un asunto que nada tenía que ver con su carrera musical y que ha provocado que la cantante se haya visto en un momento altamente embarazoso en el que se le ha notado muy nerviosa y con grandes dificultades para poder expresarse.

«¿Tú te consideras feminista? ¿Has evolucionado ahí?», le ha cuestionado sin previo aviso y a bocajarro la presentadora matinal de Antena 3. «¿Cómo?», ha reaccionado inicialmente la artista, que para nada se podía imaginar que Griso iba a salirle con esa pregunta. «Si has evolucionado, porque años atrás no se hablaba de feminismo», ha insistido la periodista.

«Bueno, sí, siempre se ha hablado de feminismo», le ha rebatido Marta Sánchez, demostrando desde el primer segundo que ese tema no le estaba agrandado en absoluto. «Pero mucha gente sigue pensando que el feminismo es como un antónimo del machismo y no tienen ni idea. No sé si tú has tenido que cambiar o evolucionar», ha repreguntado Susanna Griso para extraer su punto de vista sí o sí.

«Yo lo que pienso es que se ha exagerado de una manera injusta hacia los hombres esa feminidad. No sé si me explico. Creo que son demasiado extremistas determinadas ideologías en España de grupos de mujeres. Se ha llevado a un extremo que incluso en algunos casos desgraciadamente estamos perdiendo las mujeres cosas por ese feminismo exagerado», ha verbalizado Marta Sánchez con evidente nerviosismo y titubeando.

«¿Qué es lo que te ha chirriado en ese feminismo radical?», ha proseguido Susanna Griso sin atender a que este asunto estaba incomodando a su entrevistada. «Descartar totalmente al hombre en muchos aspectos y que ellos tomen algunas decisiones dado eso que no nos benefician para nada», ha respondido la cantante medio balbuceando, quedando más patentes aún esos indisimulables nervios.

«O sea que se les deja al margen y tú crees que se deja fuera a los hombres de esa batalla que nos debería concernir a todos», ha apuntado la comunicadora. «Sí, creo que no todos los hombres son malos. Se ha llevado a un extremo», ha vuelto a repetir Marta Sánchez, sin querer salirse más allá de ese argumento. «Se les ha estigmatizado por el hecho de ser hombres», ha concluido Griso, a lo que ella ha respondido afirmativamente, pero queriendo cortar el tema de inmediato.