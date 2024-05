Deben frenar a Mayte Ametlla en ‘Ni que fuéramos’ por atizar a Laura Fa: «Es de gilipollas»

Mayte Ametlla debutó el pasado viernes como colaboradora de ‘Ni que fuéramos‘, el programa que ha supuesto el regreso del espíritu de ‘Sálvame’. La periodista se estrenó por todo lo alto, soltando varios ‘bombazos’, como el presunto trato de favor de la organización de ‘Supervivientes 2021’ a Olga Moreno.

Sin embargo, en un momento dado, Mayte Ametlla se vino abajo al recordar cómo había vivido la cancelación de ‘Sálvame’, programa que dirigió y en el que fue colaboradora durante su última etapa. La periodista reveló las dificultades que había tenido, pese a su larga trayectoria, para encontrar trabajo tras pasar por el magacín vespertino de Telecinco.

«Has estado detrás, has dirigido formatos, ahora de repente te conoce pero solo te ubican en que has estado en ‘Sálvame’. Y dices ‘pero si yo llevo una trayectoria de muchísimos años'», lamenta la colaboradora. «De repente, me vengo un poco arriba y voy haciendo cosas para subsistir, que no he parado. Y comencé a hacer crónicas desde casa», prosiguió explicando.

Mayte Ametlla carga contra Laura Fa y después le pide perdón

Fue en ese momento cuando sacó a relucir el nombre de Laura Fa. Y es que, según Mayte Ametlla, en una de esas crónicas se mostró muy crítica con su excompañera de ‘Sálvame’. Y le pidió si podía hacerse eco de sus palabras para así darle un poco más de repercusión. Sin embargo, la contestación que la catalana le dio no fue la que ella se esperaba.

«Y me contesta… ¿Sabes que me contesta, que es de gilipollas?», espetó la periodista, perdiendo así los papeles. Hasta tal punto que Belén Esteban y María Patiño le pidieron que retirara esas palabras. Tras admitir que es que estaba muy «dolida» con ella, su compañera pidió disculpas por su desafortunado comentario: «Perdón. Laura Fa, no tengo nada en contra tuyo. Eres una profesional estupendísima».

«Me duele mucho, porque te lo pedí con cariño, te pedí que me dieras juego y me dijiste: ‘No estoy en ese mood’. Se me ha escapado lo de gilipollas, no tengo que insultarte. Perdona. Pero he dicho ‘pareces’, porque creo que no lo eres. Eres una tía inteligente, te has hecho un hueco en la profesión. Y ya. Perdón», ha sentenciado Mayte Ametlla, entonando el mea culpa.