Mayte Ametlla escandaliza con lo que hubo detrás del triunfo de Olga Moreno en ‘Supervivientes’

Mayte Ametlla se ha estrenado como nueva colaboradora de ‘Ni que fuéramos’, lo nuevo de ‘Sálvame’. La que fuera directora adjunta de ‘Supervivientes’ en el pasado ha contado algunos entresijos de reality en mitad de un debate en el que Kiko Matamoros o Chelo García-Cortés, como antiguos concursantes, han dejado caer cierta guionización de las tramas en el programa de supervivencia de Telecinco.

Mayte ha asegurado tener una bomba a colación y no mentía con el calado de esa información, pues ha relatado que en la edición de 2021 hubo un trato muy preferente de la organización de ‘Supervivientes’ hacia Olga Moreno, que ella se prestaba a ello y que, a menudo, fingía un mal estado físico para que le favorecieran.

«Año 2021, cada jueves iba el director y les decía ‘tú no tan cerca de este o tú sí’ y los jueves, antes de la gala, había una persona, que es la que ganó, que decía: ‘ay, no me encuentro bien, estoy mala’. Se la llevaban de la isla y luego ganaba la prueba. Y aguantó, aguantó, aguantó y ganó», ha explicado Mayte Ametlla; dejando caer que la evacuaban para, tal vez, darle comida o algún otro privilegio y luego tener ventaja respecto al resto de supervivientes.

No obstante, el bombazo ha llegado después cuando la nueva tertuliana de ‘Ni que fuéramos’ ha confesado con información de buena tinta que en Telecinco, en 2021, «interesaba muchísimo que ganara» Olga Moreno. Algo que así sucedió, una proclamación que causó gran controversia.