Ana Luque se sale de su tono habitual y dice 'basta' en 'Fiesta' por lo que ocurrió con Olga Moreno

Tras un tiempo alejada de la televisión, Olga Moreno regresó el pasado jueves a 'Fiesta', donde, entre otros muchos temas, habló de su examiga, Ana Luque, casualmente colaboradora del mismo programa. La ganadora de 'Supervivientes 2021' explicó con todo lujo de detalles los motivos por los que, según ella, su amistad llegó a su fin.

"Me llamó Leticia Requejo y me dijo que Ana había dado una entrevista hablando mal de mí. Imagínate el lote a llorar que me di. No la llamé porque quería ver la entrevista y, cuando la vi, no me lo creí. Dijo que no la había defendido durante su paso por ‘Supervivientes'", explicó Olga Moreno a Emma García.

Sin embargo, hubo algo que le afectó más si cabe: "Dijo que lo mío con Agustine Etienne era un montaje… ¿Cómo me voy a sentir? No hay un solo vídeo mío hablando mal de ella, ni delante ni detrás de las cámaras. Hoy es la primera vez que hablo". Este sábado 3 de mayo, Ana Luque ha aprovechado su presencia en 'Fiesta' para contestar a su examiga y dar su versión de los hechos.

Ana Luque, explota como nunca antes contra Olga Moreno

Lo primero que ha dejado claro la malagueña es que "todo lo que sé de la tele me lo ha enseñado Olga Moreno. Yo lo que dije de ella es que ella nunca me defendió durante el concurso, ni hablé de su familia ni nada por el estilo. Yo llevo en este programa un año y pico, lo más normal es cuando en mi programa me preguntan por Olga y yo contesté desde lo vivido, desde mi experiencia".

"Muchas veces yo quise dejar de defenderla cuando estaba en 'Supervivientes' porque me llamaban payasa y títere del presentador. Lo hacían personas de su entorno y ella lo sabe… Me siento muy dolida con ella, si ella tiene una hija de ocho años yo también tengo dos hijas que sufren. La noto muy reinona, viene muy subida. Es de buena persona pedir perdón y si yo tuviera que hacerlo lo haría, pero ella no. Ella sé que no me pediría perdón a mí", asegura Ana Luque.

Respecto a la relación de Olga Moreno y su representante, Agustín Etienne, la exconcursante de 'Supervivientes', muy enfadada, sentencia su historia de amor: "A lo mejor no me expresé bien pero lo sigo pensando. Sigo pensando que eso que hay ahí no es amor".