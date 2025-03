Lo que Ana Luque ha revelado sobre Olga Moreno tras su 'De Viernes' que le deja mal parada

Ana Luque y Olga Moreno eran íntimas amigas. Ana fue la defensora de Olga durante su paso por 'Supervivientes 2021', edición que acabó ganando. Su simpatía y su actitud dicharachera la convirtieron en concursante de la edición siguiente del reality de Telecinco. Fue entonces cuando su amistad saltó por los aires.

La malagueña acusó a la exmujer de Antonio David Flores de no haberla defendido lo suficiente durante su paso por el concurso. Desde entonces, no se pueden ni ver. El pasado viernes, Olga Moreno se sentaba en el plató de '¡De viernes!' tras años sin conceder una entrevista sobre su vida personal. Entre otras cosas, desveló cómo es su actual relación con su exmarido y padre de su hija.

Además, con lágrimas en los ojos, se abrió en canal sobre el difícil momento que está atravesando tras la muerte de su madre. Según la sevillana, su actual pareja, Agustín Etienne, quien también es su representante, se ha convertido en su principal apoyo. Este fin de semana, en 'Fiesta' Ana Luque ha dado su opinión sobre la entrevista de la que fuera su amiga.

Ana Luque destapa lo que pasó con Olga Moreno en un bar

Ana Luque en 'Fiesta'.

La empresaria ha puesto en duda la relación entre Olga y Agustín. "No la veo tan enamorada de Agustín como ella quiere hacernos creer. Le iba a poner un mensaje bonito después de ver su entrevista, pero me trató tan mal aquel día en el bar que se me quitaron las ganas. Yo creo que ella en el fondo me echa de menos y más que yo a ella, porque yo a ella le he aportado mucho más de lo que ella a mí", ha dejado claro.

Pero, ¿qué pasó en ese bar del que habla Ana Luque? Ella misma lo ha relatado en el programa de Emma García: "Todo fue a raíz de una intervención que yo hice hablando sobre su familia. Después de 'Supervivientes' se rompió nuestra relación". "Ahora mismo la relación es nula, para qué nos vamos a engañar. No vivimos cerca pero yo intento por todos los medios no coincidir con ella, hace tiempo que no la veo porque no vivo en su zona", explica la colaboradora.

"Tuvimos un rifirrafe la última vez que coincidimos en un bar de copas. Yo tengo amigos en común con ella. Ella lo que hizo fue ni siquiera hablarme y mirarme con mucho desprecio", revela la malagueña sobre lo ocurrido aquel día. Pese a que su relación en estos momentos es nula, Ana Luque no olvida los buenos momentos que pasaron juntas: "En algunos aspectos de mi vida sí que la echo de menos porque nosotras hemos pasado muy buenos ratos, la veo muy hundida y ella en el fondo es buena persona", sentencia.