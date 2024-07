El hachazo que Ana Luque asesta a Olga Moreno tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars’

Las que en su día fueron grandes amigas ya no tienen ninguna relación. Así, pese a que fue su defensora en ‘Supervivientes 2021’, Olga Moreno decidió romper su relación con Ana Luque. Ahora la ex-concursante de la edición de 2022 y colaboradora habitual de ‘Fiesta’ no se ha cortado nada al hablar de la expulsión de la que fuera su amiga.

La semana pasada Ana Luque ya explicó en el programa de Emma García que su participación en ‘Supervivientes’ fue lo que hizo que la relación entre ella y Olga acabara. «Sucedieron una serie de cosas durante mi estancia en el concurso que yo luego le recriminé, como que no me defendía y defendía a otra que estaba en el concurso. Y se lió la bomba», explicaba.

Así, Ana Luque no tuvo reparos en reconocer que tuvo un desencuentro con Olga Moreno tras reprocharla que apoyara a Kiko Matamoros y no a ella después de haberla defendido a capa y espada un año antes cuando prácticamente tenía a todo el mundo en contra.

Este jueves, cuando Jorge Javier Vázquez anunció que la segunda expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ era Olga Moreno, Ana Luque no se cortó nada al publicar un story en su cuenta de Instagram con un corazón lila sonriente y la canción «Corazón contento» de Marisol.

Tras ese sutil dardazo, este domingo, Ana Luque volvía a dejar claro en ‘Fiesta’ que no quiere saber nada de Olga. Todo se producía después de que la colaboradora tuviera un lapsus y llamara Inma a Emma García. «A mí no me importa, me puedes llamar como quieras», le decía la presentadora. Y ella le devolvía el guante con un dardo hacia la que fue su amiga. «Tú a mí, menos Olga, me puedes llamar como quieras», soltaba sin pudor.