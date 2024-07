Ana Luque no calla más el motivo real de su ruptura con Olga Moreno: «Nunca lo he contado»

Ana Luque saltó a la fama en el año 2021, cuando ejerció de defensora de su amiga Olga Moreno en ‘Supervivientes’. Su desparpajo y espontaneidad la convirtieron en concursante de ese mismo reality al año siguiente. Sin embargo, poco después, su amistad con Olga saltó por los aires.

Nunca se supo el verdadero motivo del fin de su relación. En su momento, Ana Luque reconoció que le molestó que la sevillana no le hubiera defendido durante su paso por ‘Supervivientes 2022’. Pero no ha sido hasta ahora, cuando ha desvelado que pasó realmente para que una amistad tan fuerte se rompiera de la noche a la mañana.

Este sábado 29 de junio ‘Fiesta’ ha comentado la última hora de ‘Supervivientes All Stars’, donde se encuentra participando Olga Moreno. La malagueña no se ha mordido la lengua a la hora de comentar el concurso de su examiga, y ha sido entonces cuando ha decidido contar por qué se rompió su amistad. «No lo he contado nunca», ha empezado diciendo la colaboradora antes de proceder a desvelar el motivo.

Ana Luque explica el motivo de su decepción con Olga Moreno

Ana Luque asegura que quiere comentar el paso de Olga por Honduras «desde el cariño que le tengo o le tenía». En ese momento, Emma García le ha preguntado si le sigue teniendo tirria, algo que ella niega categóricamente. «Me trataron muy mal. Yo me he portado muy bien con esa familia», reconoce, dejando muy sorprendidos al resto de colaboradores del programa.

«Yo he sido muy buena persona en esa casa y a las buenas personas hay que tratarlas bien», insiste. La presentadora quiso saber qué paso realmente entre ellas. Y la de Torremolinos no dudó en explicárselo: «Me duele porque yo la he considerado mi amiga y teníamos una amistad muy grande». «Sucedieron una serie de cosas durante mi estancia en el concurso que yo luego le recriminé, como que no me defendía y defendía a otra que estaba en el concurso. Y se lio la bomba», aseguró.

«Yo hice luego una exclusiva y no le ofendí. Simplemente me sentí decepcionada por una amiga que pensaba que me iba a apoyar y estaba apoyando a otra persona, a Kiko Matamoros. Ella decía que como no me nominaban… pero claro, si tú no luchas desde el principio por mí…», comenta Ana Luque. Poco después «intenté retomarlo y hace poco fui a pedirle perdón». Pero ha preferido no contar qué pasó entonces.

La que también ha querido hablar de Olga Moreno en ‘Fiesta’ ha sido Sylvia Pantoja, que coincidió con ella en ‘Supervivientes 2021’. Según la cantante, «ella ganó haciendo muchas trampas, que lo vivimos». Frente a Alejandro Albalá, que defiende la honestidad de Olga, Sylvia recuerda que «hizo muchas trampas y lo sabemos». Además también recordó el robo del bote de Nocilla.