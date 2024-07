Olga Moreno, a la yugular de Sofía Suescun con lo que se atreve a señalar sin pudor tras ‘SV’

El pasado jueves, Olga Moreno se convertía en la segunda expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ frente a Jorge Pérez. Y como es habitual en todos los concursantes expulsados, la sevillana se ha sincerado con el equipo del programa sobre su paso por el reality y, también, sobre su enemistad con Sofía Suescun y Abraham.

La ganadora de ‘Supervivientes 2021’ reconoce estar «contenta y bastante feliz» con cómo ha sido este segundo paso por el concurso de Telecinco. Aunque le hubiera gustado quedarse más tiempo: «Me da mucha pena porque no he dado lo que yo soy pero estoy contenta. Estoy disfrutando, me hacía falta disfrutar de la soledad y la tranquilidad».

Sobre su enemistad con Abraham y Sofía, los dos concursantes con los que más enfrentamientos ha protagonizado, Olga Moreno también es clara. Respecto al primero, la sevillana confiesa que «me da mucha pena porque con Abraham me llevaba bien, pero me llevo un sabor de boca muy malo. No creo que sea mal chico, pero juega un poquito sucio», asegura.

A la pregunta de si la relación entre ambos podría mejorar con el paso del tiempo, Olga cree que «puede que sí. En mi edición me pasó con Tom Brusse, y después lo conocí y me encantó. Nos conocimos, lo que pasa es que la gente que es así prefiero tenerla lejos que cerca y me da un poco igual, para que voy a engañar».

Olga Moreno, muy dura con Sofía Suescun: «No es trigo limpio»

Respecto a su mala relación con Sofía Suescun, Olga Moreno es todavía más dura, y no ve posibilidades de reconciliación: «Sofía es algo fuera de mi vida. Ni me voy a llevar bien. Sabía que no me iba a llevar bien dentro, no por mi parte porque he intentado que haya armonía aunque se que no iba a ser mi amiga».

«A mí las personas que son falsas y que te dan la puñalada como me lo han hecho a mí, a Marta, a Lola y como lo que no vemos, que nadie ha visto, pero yo lo he vivido, es muy difícil convivir con ella», reconoce. Pero, lejos de quedarse ahí, la sevillana va más allá y asegura que «esta chica no es trigo limpio, lo siento. Y me da mucha pena decirlo, pero lo que he vivido no me ha gustado nada». «Sofía no me conoce, no he coincidido con ella, no ha tenido la oportunidad de conocerme. Tenemos valores y esta chica los perdió en el colegio», sentencia, muy dura.

Sobre cómo le afectó la muerte de su madre, días antes de poner rumbo a Honduras, Olga Moreno admite que «es complicado gestionar la situación porque necesitaba echarlo todo fuera, no me dio tiempo. No quería dar pena, que nadie pensara que hago un papel de llorar y me ha costado mucho trabajo. Me levantaba y me iba al mar, echaba mis cuatro lágrimas, me ponía fuerte y volvía. Era algo constante».