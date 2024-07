Marta Riesco da la puntilla a Olga Moreno con lo que verbaliza tras su expulsión en ‘Supervivientes’

Marta Riesco no ha perdido ni un segundo más para pronunciarse sobre la expulsión de Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’. En una reciente entrevista para Mundo Deportivo, la reportera de ‘Ni que fuéramos’ se ha sincerado sobre su vuelta a la televisión y no ha dudado en dictar sentencia al paso de la ex de Antonio David Flores por Honduras.

Tras un primer duelo superado contra Adara Molinero, parecía que la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ iba a salir airosa de otro cara a cara con la audiencia, pero no fue así. «Me parece una señora tan aburrida que no me extraña que le hayan echado. No estaba preparada para estar ahí, creo que lo ha hecho por la pasta, el quiero más», comenzó señalando la reportera de Quickie.

Marta Riesco sobre Olga Moreno en ‘Supervivientes’: «No entiendo qué hacía ahí, ni la necesidad»

Marta Riesco se ha mostrado muy crítica con el papel que Olga Moreno ha tenido en su regreso a los Cayos Cochinos en comparación con su primera experiencia en la isla. «Nunca se cansa, al final, creo que había quedado súper bien, como una jabata, bajo mi punto de vista, en el ‘Supervivientes’ anterior, una capacidad mental brutal. Pero ahora no entiendo qué hacía ahí ni la necesidad», aseguró la periodista a Mundo Deportivo.

«Al final se le ha visto también cómo es. Me parece una expulsión justa», insistió Riesco, que está más que conforme con la decisión de la audiencia de mantener a Jorge Pérez. «Lo más importante es Agustín Etienne, representante de los dos, que se está haciendo una caja gracias a Mediaset», añadió la comunicadora haciendo referencia a que la televisiva y el guardia civil comparten equipo de representación.

La reportera de ‘Ni que fuéramos’ no se detuvo más en desgranar el concurso de la sevillana para el citado medio, pero había alto interés por su sentencia debido a su polémica relación con Antonio David Flores. Cabe recordar que antes de poner rumbo a Honduras, Marta Riesco se presentó con micrófono en mano en el aeropuerto para conseguir unas palabras de Olga Moreno sin demasiado éxito.