Marta Riesco no se contiene esta sentencia sobre Jorge Javier: ‘Me ha hecho muchísimo daño’

Cuando parecía que Marta Riesco se había quedado sin poder trabajar en televisión, a la reportera le llegaba una oferta de alguien inimaginable. Y es que Fabricantes Studio optaba por llamarla y tirar de ella como gran baza para el estreno de ‘Ni que fuéramos’ en TEN.

La que fuera reportera de ‘El programa de AR’ rompía su silencio en el espacio presentado por María Patiño con una entrevista grabada al estilo Rocío Carrasco. Una semana después, Marta Riesco visitaba el plató para responder a todos los colaboradores y lograba un puesto como reportera y colaboradora en el programa.

Tras hacerse un hueco en ‘Ni que fuéramos’, Marta Riesco ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que la periodista se pronuncia alto y claro sobre sus conflictos con Jorge Javier Vázquez dejando claro que es la persona que más daño le ha hecho en televisión.

«Es una persona que me ha hecho muchísimo daño. Quitando el fallecimiento de mis abuelos, el peor momento que yo he vivido, creo que en mi vida, fue el monólogo de Jorge Javier insultándome y pidiendo mi despido«, destaca Riesco.

Eso sí pese a sus disputas personales, Marta Riesco no duda en alabar a Jorge Javier Vázquez como presentador. «Como profesional es el mejor. El mejor. No tiene rival. Da igual el formato, da igual lo que haga. Es la inteligencia más absoluta en televisión. Y como profesional es una persona a la que admiro plenamente», reconoce la periodista.

«Ahora, a nivel personal, a mí me ha hecho muchísimo daño. Me dejaron de mentirosa cuando sabían que no había mentido. Y no lo puedo olvidar», prosigue diciendo Riesco en esta entrevista.

Asimismo, Marta Riesco deja claro que a ella le encantaría poder tener un encuentro con el presentador de Telecinco. «Yo tendría una conversación con él, pero ya no desde el rencor. No necesito que me pidan perdón, necesito que aprendan de eso. Podéis tener un odio increíble hacia quien era mi pareja, pero yo no tenía la culpa. Era una chica que se había enamorado, por desgracia para mí», asevera.

Más allá de Jorge Javier Vázquez, Marta Riesco se queja de todo lo que la hicieron en ‘Sálvame’ y en Telecinco a raíz de conocerse su relación con Antonio David Flores. «Se hizo conmigo lo que se estaba denunciando», denuncia. «Lo de Rocío Carrasco fue horrible. Cómo se la juzgó. Cómo se la insultó. Pero es que me lo estaban haciendo a mí. Los mismos que decían que no se podía hacer», añade al respecto.

«Yo podía caer mejor o peor. A lo mejor mi actitud no fue la correcta. ¿Pero en ese momento quién tenía una actitud correcta? Era un machaque lo que me estaba haciendo todo el mundo. Era reírse de mí desde la mañana hasta la noche«, concluye la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’.