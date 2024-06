El polígrafo de Conchita a Marta Riesco deja claro lo que piensa realmente de Rocío Carrasco

Después de romper su silencio hace unas semanas con una entrevista y después de haber fichado como reportera y colaboradora de ‘Ni que fuéramos’, Marta Riesco se ha enfrentado este lunes al primer polígrafo de Conchita Pérez en esta nueva etapa.

Tras hacerse el polígrafo en directo durante el arranque del programa, en torno a las 17:40 horas arrancaba el veredicto del polígrafo de Conchita en el que Marta Riesco ha respondido a preguntas que han realizado los propios colaboradores, otro apartado de preguntas que han enviado los espectadores y por otro las que han hecho los guionistas de ‘Ni que fúeramos’.

Y el polígrafo de Marta Riesco ha arrancado por todo lo alto con una pregunta sobre Rocío Carrasco y su docuserie. «¿Te parece sincera Rocío Carrasco cuando cuenta su testimonio?», le preguntaban a lo que ella decía que «sí» y el polígrafo de Conchita dictaminaba que decía la verdad.

Tras ello, Kiko Hernández no dudaba en preguntarle cuándo se dio cuenta de que Rocío Carrasco decía la verdad. «Me di cuenta cuando me pasó todo y la relación acabó tan mal. Fui al médico y empecé a analizar muchos de los comportamientos que él había tenido conmigo y me di cuenta de que no estaban muy alejados de lo que había escuchado de la otra persona», explicaba ella.

«Lo más fuerte que vi parecido en la historia respecto a ella es que yo me he planteado que tenía un problema de imaginarme cosas que no eran y cuando ella relataba su relación sentimental con él, relataba episodios de este tipo», sentenciaba al respecto Marta Riesco.

Por último, Marta Riesco ha asegurado que habló con Rocío Carrasco directamente cuando la controvertida llamada que tanto dio que hablar. «Miente, directamente no. Ella pudo escuchar su voz, pero no hubo conversación entre ellas», aclaraba Conchita Pérez.

Marta Riesco aclara su amistad con Rocío Flores y su relación con Antonio David Flores

Otra de las preguntas clave tenía que ver con su relación con Rocío Carrasco. «¿Te produce rechazo Rocío Flores?», le preguntaban. «He dicho no», aseveraba Riesco. «Miente», destacaba Conchita. «Yo siento indiferencia absoluta pero a mí la palabra rechazo me parece muy fuerte. Nunca tuve grandes expectativas sobre ella. Es que os inventasteis los de ‘Sálvame’ que eramos amigas. Yo no he sido amiga de esa persona. Yo estaba con su padre cuando él a los ocho meses me dice que van a contratar a Rocío en ‘AR’ y que si la podía integrar y ayudarla. Tenía una relación buena, pero no de amiga», aclaraba la reportera.

Después, Marta Riesco dejaba claro que «a mí lo que no me gusta de Rocío es como me trató a mí de mal. Me ha hecho feos de decir si viene Marta yo no voy, no quiero hacerme fotos con ella», concluía sobre su relación con la hija de Antonio David.

«¿Sigues hablando con Antonio David?», le preguntaban en el polígrafo a lo que ella respondía que «no, hablar de hablar no» y el polígrafo dictaminaba que decía la verdad. «La última vez que le envié un mail fue cuando lo del juicio de los carteles de María Patiño», respondía después. Pero el gran bombazo venía justo después cuando revelaba que Antonio David Flores le pidió volver hace justo un año cuando se canceló ‘Sálvame’ y quiso quedar con ella para celebrar el fin del programa.

Después, le cuestionaban si empezó su relación con Antonio David para obtener mayor notoriedad y Marta Riesco respondía que «absolutamente no». «Dice la verdad», aseveraba Conchita. «¿Te ha utilizado Antonio David para filtrar información que perjudicase a Rocío Carrasco?», le preguntaban. «Sí», respondía y el polígrafo volvía a dictaminar que decía la verdad.