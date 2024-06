Marta Riesco define a Ana Rosa, Joaquín Prat y Lequio de un modo que traerá mucha cola

Marta Riesco se ha sentado de nuevo en el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’ en Canal Quickie y TEN y ha definido sin tapujos a Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat y a los colaboradores más afines a la veterana comunicadora de Telecinco que están ligados a su productora.

En primer lugar, sobre Alessandro Lequio ha sido especialmente dura, asegurando sin pudor que es un «machista» y «misógino» y que «se cree que puede decir de todo por ser amigo de quién es, Ana Rosa». Acto seguido, acerca de Joaquín Prat ha sentenciado que es un «doble cara» sin rodeos.

Marta Riesco tampoco se ha cortado contra Miguel Ángel Nicolás, quien en su día fue su amigo y uno de sus principales apoyos profesionales: «Es un falso, es la persona de la que me fie absolutamente en todo, la persona que más minutos de televisión me daba. Y, cuando empezaron a venir mal dadas y cuando se apagaron los focos, dejó de hablarme y llamarme».

Respecto a Pepe del Real, otro rostro destacado del universo ‘Ana Rosa’, Marta ha señalado su «doble rasero». «Pensaba que era mi amigo hasta que me llegó la carta de despido. Ahí me di cuenta de que no era mi amigo. Hace poco vino a hablarme y a intentar decirme que no fueron justos conmigo. Me duele y me dejó en la estacada, jamás me volvió a escribir», ha lamentado.

Por último, Marta Riesco ha tenido gruesas palabras también para su exjefa, Ana Rosa, y la ha descrito así cuando en ‘Ni que fuéramos’ le han puesto una imagen de ella: «Es la persona que más he admirado, la persona por la que quise dedicarme a la televisión. Siento que no me diese algún consejo y me hubiese ayudado en vez de haberme despedido».