A Marta Riesco y Belén Esteban se les va de las manos y les tienen que separar en ‘Ni que fuéramos’

Este martes, ‘Ni que fuéramos‘ ha vivido un cara a cara explosivo entre Belén Esteban y Marta Riesco después de que la reportera visitara el plató de este lunes. Y es que las dos se volvían a ver las caras después de que estuvieran a punto de pegarse cerca de Mediaset hace más de un año.

Nada más verse las caras, Marta Riesco le pedía perdón a Belén Esteban por lo que le dijo el día que tuvieron un fuerte desencuentro. «Te quiero pedir disculpas por ese episodio porque no es una actitud que yo tenga en mi vida, no estaba en un momento bueno, estaba con medicación. Te pido disculpas por nombrar a quién no debía nombrar», le pedía ella.

Pero la cordialidad con la que arrancaba el reencuentro se iba al traste a los pocos minutos con un fuerte desencuentro entre Belén Esteban y Marta Riesco en el que ha tenido que intervenir María Patiño para evitar males mayores.

Y es que todo se iba de madre después de que Belén Esteban rescatara el episodio que protagonizó Riesco en Cantora. «Cuando pasó lo de Cantora te dije, ¿Marta eres lesbiana o bisexual?», le recordaba la colaboradora. «Con todos mis respetos que tu puedes comerle el coño a quien quieras», apostillaba Belén. «Como tú el rabo», le replicaba Riesco. «Yo solo me como el rabo de mi marido, no de otros», le corregía entonces Belén.

«Yo lo que no hago es follarme a tíos casados«, le espetaba Belén Esteban sin pudor mientras David Valldeperas pedía respeto. «Pero tu marido se folló a otra», soltaba Marta Riesco provocando que Belén Esteban se levantara de su silla y se enfrentara a ella. Algo que hizo que María Patiño intentara frenarlas al ver que la situación se les iba de las manos. «¿Me vais a respetar? ¡Me vais a respetar las dos y al espectador!», les pedía la presentadora mientras Belén Esteban le contestaba que todavía no estaban casados y que gracias a perdonarle reforzó su relación.

PERO LA QUE SE ACABA DE LIAR?????!!!!!



"O rabos, como tú…"

"Por lo menos no me f a tios casados"

"No, pero tu marido…"



ESTOS DOS MINUTOS VALEN POR EL AÑO DE SILENCIO#NiQuefueramos11J pic.twitter.com/PoCoZ7Rcjn — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) June 11, 2024

María Patiño tiene que frenar a Belén Esteban y Marta Riesco

«Yo lo que no hago es follarme a tíos casados», insistía Belén haciendo que María Patiño se cabreara con su compañera y le pidiera que se callara. «Este es el feminismo», aseveraba Riesco. «Yo no voy de feminista como vas tú ahora con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir y a OA, y ahora eres su amiga, ¡falsa! Que te conviene venir aquí y dar otra cara. Que a mí no me la das», le replicaba Belén Esteban.

«Por favor Belén. Yo no pretendía que acercarais posturas, aquí todos tenemos un pensamiento libre y sabes lo que siento por ti. Pero solo os pido que tengamos en cuenta que no estamos en nuestra casa. Solo os pido que seamos capaces de decirnos lo que nos de la gana sin que pase factura a ninguna de las tres», les pedía María Patiño.

«Las tres somos profesionales. Teneis que tener la capacidad de responder a los ataques de otras maneras. Aquí no hay ni follamaridos ni comecoños y les pido a ustedes perdón», sentenciaba Patiño.