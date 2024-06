La cuestionable respuesta de Marta Riesco cuando le preguntan por la llamada de Rocío Carrasco

Desde que se anunció que Marta Riesco iba a ser entrevistada en ‘Ni que fuéramos’ todos esperaban saber si se arrepentía de todo lo que hizo con Rocío Carrasco y sobretodo la polémica de cuando dijo que tenía un «as» bajo la manga después de asegurar que había hablado con Rocío Carrasco a través de una llamada que le había hecho Luis Pliego, el director de Lecturas.

Al contarlo, Marta Riesco y María Patiño tenían un rifirrafe pues la reportera trataba de cuestionar lo que quiso hacer Rocío Carrasco en esa llamada. Por su parte, la presentadora dejaba claro que ella contó lo de la llamada para dejar mal a la que por entonces era la gran protagonista de Telecinco tras la docuserie.

Antes de que Marta Riesco lo contara era Kiko Hernández el que ponía en contexto a los espectadores de ‘Ni que fuéramos’ por si no se acordaban de lo que sucedió o lo desconocían. «Un día tienen una comida en un restaurante de San Agustín de Guadalix, Luis Pliego, el director de Lecturas y Rocío Carrasco y Luis llama a Marta y tu dices que Rocío se pone al teléfono y se descojona de ti», explicaba el colaborador. «Ella lo niega y tú dices que es cierto», apostillaba Patiño. «Y luego tú dices que tienes un as. ¿Cuál es el as?», le cuestionaba Kiko.

«La llamada de Luis Pliego se produce y se pone Rocío Carrasco y eso es tan cierto como que me llamo Marta Riesco y hay un intercambio en altavoz. Me dice que está con una persona y yo escucho a Rocío y me dice que ella me quiere conocer. Me dicen de quedar y de que nos conozcamos», aclaraba Riesco. «¿Quién te lo dice?», preguntaba María Patiño. «Luis Pliego y yo supongo que si ella está presente y tú me llamas la otra persona está de acuerdo», aseveraba. «Bueno eso tu es algo que presupones pero quién te lo dice es Luis», le matizaba Patiño. «Rocío dice algo como que si que fuera», añadía Riesco.

Me creo el papel del PERDÓN de Marta Riesco.



Pero en este caso MIENTE en el tema de la llamada con Rocio Carrasco.



Podéis ver en el vídeo, que la llamada tiene una duración de 60 segundos en lo que Rocio Carrasco no habla nunca #Niquefueramos10J pic.twitter.com/mWu75H8GSC — COMENTO TV 📺✈️ (@comentemostele) June 10, 2024

Marta Riesco dispara al culpable de que dijera lo del as contra Rocío Carrasco

«Yo en ese momento se lo cuento a mi coordinadora que estaba al lado y es entonces cuando me dice la coordinadora que a ver si ha sido una trampa y yo empiezo a pensar que a ver si me han grabado y decido contárselo a mi madre. Y lo siguiente que hago es llamar a los abogados de Antonio David porque él ya me tenía bloqueado y no podía acceder a él», proseguía contando paso a paso la reportera.

«Después consigo contárselo a él y se queda ahí la cosa. Tras eso, vuelvo con él y retomo la relación con Antonio David», aclaraba Marta Riesco. «O sea después de esa llamada te desbloquea y volvéis, que es importante». «Y lo siguiente que pasa es que a las dos semanas yo pensaba que me odiabais tanto que ibais a usar la llamada, pero al ver que no la sacáis, un día que estoy en casa esperando para ir a ‘Ya son las ocho’ me llama el abogado de Antonio David y me dice que si yo le quiero a él y estoy enamorada tengo que contar esa llamada porque eso restaba credibilidad a lo que se estaba contando», añadía la reportera.

BOMBAZO Marta Riesco: "El abogado de Antonio David me pidió que contase el AS, la llamada de Luis Pliego y Rocío Carrasco" #NiQueFuéramos10J #NiQueFuéramosTen #Sálvame #APOYOROCIO10J pic.twitter.com/ZssNEypXIE — Rafael García López 🇪🇸🏳️‍🌈🇵🇸🇺🇦 (@RafaelGarciaLAF) June 10, 2024

Después de eso, la madre le pidió a Marta Riesco que no lo contara pero ella la colgó y quiso contarlo para demostrar a Antonio David que le quería. «Yo cuento lo que os acabo de contar y dije he hablado con Rocío Carrasco», recordaba. «Pero el relato tú de alguna manera lo cuentas en beneficio de Antonio David y lo dices como que has hablado con Rocío Carrasco y que ella te quería conocer», le replicaba Patiño.

Finalmente, Marta Riesco reconocía que eso fue lo que a ella le perjudicó porque sirvió para que desde ‘Sálvame’ la atacaran firmemente. «Pero no es verdad que Rocío Carrasco participase jocosamente en esa conversación», le tiraba por tierra Patiño.