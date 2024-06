Marta Riesco pide perdón a Rocío Carrasco y lo que verbaliza da un vuelco radical a todo

Marta Riesco se sentaba este lunes en el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’ después de romper su silencio hace justo una semana. En esta primera entrevista frente a los colaboradores ha sido demoledora con sus ataques a Antonio David Flores y además no ha dudado en pedir perdón a Rocío Carrasco, algo que ha hecho que todos los presentes le aplaudieran.

Y es que si había un asunto muy importante a tratar era todo lo que pasó con la docuserie de Rocío Carrasco y la actitud que mantuvo siempre Marta Riesco públicamente al respecto. Y la periodista no se ha cortado nada al dejar claro que ahora entiende muchas de las cosas que contó la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Ha sido Kiko Hernández el encargado de preguntarle si con todo lo que ha vivido ella y lo que ha contado ahora empatizaba con Rocío Carrasco. «Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas quiero dejarlo claro, que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes pero estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando y lo que estaba contando no me lo creía», aseveraba.

«Pero ahora que me han pasado muchas de esas cosas me he dado cuenta, primero que he sido una gilipollas, y después que he sido muy injusta», sentenciaba Marta Riesco. «¿Estamos hablando de Rocío Carrasco?», le preguntaba Kiko Hernández. «Sí», respondía ella. «¿Te crees su relato?», insistía Kiko a lo que Riesco respondía de forma contundente asegurando que «creo que su dolor es absolutamente real».

Marta Riesco le pide perdón a Rocío Carrasco

«No sé exactamente que cosas, no te puedo decir lo que puede ser real o no, pero respecto a su relato a día de hoy y respecto a su relación con él me la creo porque me han ocurrido cosas muy similares a esas«, destacaba Marta Riesco. «¿Alguna que puedas explicar?», le cuestionaba María Patiño. «Me identifico en como puedes llegar a pensar en que tú estás loca y en que lo que pasa a tu alrededor te lo estás imaginando», contestaba.

Después Kiko Hernández se interesaba por saber cómo vio ella la docuserie de Rocío Carrasco junto a Antonio David y cómo le vio a él. «No estuve en todos con él, estuve en un par. Él los veía en directo y estaba mal», explicaba ella. «Resoplaba y me preguntaba cosas», explicaba Riesco. «¿Y lloraba?», le preguntaban a lo que ella respondía que «sí cuando se hablaba de los hijos».