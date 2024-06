Rocío Carrasco se entera de la entrevista de Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos’ y su frase resuena

Con motivo de la presentación de las novedades del musical sobre su madre, Rocío Jurado, Rocío Carrasco ha concedido unas declaraciones a Europa Press. En ellas, además de hablar sobre el espectáculo, que desde su estreno en 2020 ha estado protagonizado por su amiga Anabel Dueñas, también se ha pronunciado sobre otros temas de actualidad.

Entre ellos, la entrevista que el próximo lunes 3 de junio emitirá ‘Ni que fuéramos’ a Marta Riesco. Lo hará el mismo día que el programa salte a la televisión en abierto tras el éxito cosechado en las plataformas en las que se ha emitido hasta ahora. A partir del próximo lunes, se podrá ver de lunes a viernes en Ten.

Para celebrarlo, el programa contará con dos regresos, el de Kiko Hernández, que volverá a la pequeña pantalla junto a los que fueron sus compañeros de ‘Sálvame’, y Marta Riesco. La que fuera reportera de Unicorn, ha concedido una entrevista de tres horas de duración, en la que contará en detalle todos los secretos de su controvertido despido de Mediaset.

En declaraciones a ‘Ni que fuéramos’ tras anunciarse la emisión de la entrevista, la periodista se sentía agradecida de poder contar su historia. «Sinceramente, porque creo que habéis vivido una situación muy similar a la mía. Habéis sido injustamente tratados al final de vuestra trayectoria en ‘Sálvame’. Telecinco nos debe mucho y no sigue debiendo mucho porque habéis hecho feliz a mucha gente. No nos merecíamos un final así, ni yo tampoco me lo merecía», reconocía Marta Riesco.

Rocío Carrasco reacciona a la entrevista de Marta Riesco

Una de las reacciones más esperadas a esta entrevista ha sido la de Rocío Carrasco, con quien la periodista mantuvo una «guerra abierta» durante su relación con Antonio David Flores. A la pregunta del reportero de Europa Pres sobre la citada entrevista, la hija de Rocío Jurado reconocía ser conocedora de la misma.

«Lo he visto, lo he visto. Estoy al tanto del todo porque yo a Óscar y Adrián los amo con la fuerza de los mares y lo sé todo», ha confesado, haciendo referencia a los productores de ‘Ni que fuéramos’, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Sobre lo que pueda decir Marta Riesco en la entrevista, Rocío Carrasco prefiere mantenerse al margen: «No tengo ni idea. A mí poco me va a sorprender», sentencia.