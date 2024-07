La audiencia de ‘Supervivientes All Stars’ manda a la calle a Olga Moreno definitivamente

Noche de gran tensión y emoción la que se ha vivido con la emisión de la cuarta gala de ‘Supervivientes All Stars’. Esto es debido a que el reality ha encarado una nueva y decisiva expulsión que se debatía entre dos pesos pesados de la edición: Jorge Pérez y Olga Moreno. Finalmente, los espectadores del reality han decidido expulsar con el menor porcentaje (47%) a Olga Moreno, que ha seguido los pasos de Adara Molinero con billete directo a España.

Tal y como viene siendo habitual al comienzo de la gala, Jorge Javier ha sido el encargado de actualizar los porcentajes. A pesar de mantenerse cercanos, el presentador ha asegurado que los porcentajes se habían distanciado. Al mismo tiempo, se había producido un sorpasso, y la expulsada reunía un 47,5% frente al salvado, que se hacía con un 52,5%.

De vuelta a la expulsión semanal, una vez los concursantes se han reunido en La Palapa, Jorge Javier ha tomado las riendas para anunciar el cierre del televoto. Cabe recordar que desde el pasado martes son solo dos los nominados, Olga Moreno y Jorge Pérez. Esto es debido a que Bosco Blach consiguió salvarse en ‘Tierra de Nadie’ al ser el que mayor porcentaje de apoyo cosechaba.

Tras este momento, Jorge Javier ha vuelto a citar a los concursantes para transmitir la decisión de la audiencia. «El público ha decidido que se salve de la expulsión Jorge», han sido las palabras empleadas por el presentador. Por ende, Olga Moreno se convierte en la segunda expulsada definitiva de ‘Supervivientes All Stars’. Tras librarse por los pelos de la pasada expulsión, Olga no ha podido hacer frente a Jorge Pérez, quien ha agradecido encarecidamente su permanencia en el reality.

La despedida de Olga Moreno tras ser expulsada

Con todo ello y tal y como es tradición, Olga Moreno ha podido despedirse de sus compañeros en La Palapa. «Quería dar las gracias a este equipazo por darme esta oportunidad de estar aquí. Me ha encantado conoceros, me llevo buenos amigos. Me da mucha penita, pero espero que disfrutéis… ¡Hasta la próxima!», ha comentado mientras miraba a todos los compañeros de edición. De hecho, Olga Moreno no ha dudado en remarcar: «Me despido de todos. Hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos».