‘Supervivientes All Stars’ sorprende con quién es el concursante salvado de la expulsión

Uno de los momentos más esperados de la nueva entrega de ‘Supervivientes All Stars’ se ha vivido con motivo de la salvación que ha coronado sorprendentemente a Bosco Blach Martínez-Bordiú como el gran favorito del público de entre los nominados. Un apoyo, el de los espectadores, que determina y mucho la segunda expulsión definitiva a la que hará frente el reality de supervivencia.

Nada más comenzar la nueva entrega de ‘Supervivientes’, Jorge Javier ha entrado en plató para dar a conocer el estado de los porcentajes. Tal y como se ha podido ver en el pantallón del plató, uno de los tres nominados se imponía al resto al reunir un elevado 50% de los votos. Por su parte, los otros dos señalados restantes se repartían el 24% y 26% de los votos.

De vuelta a la expulsión semanal, el reality ha apostado por comunicar la decisión de los espectadores a través de una llamativa dinámica. En ella, los tres concursantes expuestos se han subido a una plataforma sobre el mar desde la que han caído al agua los concursantes que todavía seguían en la cuerda floja.

Una vez explicada la dinámica y habiendo pausado el televoto, Laura Madrueño ha procedido a comunicar la continuidad en el televoto de Olga Moreno. Así pues, con la salvación reducida a un intenso duelo, la presentadora ha cortado la cuerda de Jorge Pérez, otorgándole así el apoyo mayoritario de la audiencia a Bosco Blach, que se erige como el salvado semanal y con un porcentaje impresionante del 50%. .

Las reacciones ante la salvación de Bosco Blach no se han hecho esperar. Visiblemente ilusionado y con la gracia que le caracteriza, el superviviente no ha dudado en agradecer el respaldo de la audiencia. El concursante toma esta semana el relevo de Jorge Pérez, quien ya consiguió salvarse hace ahora una semana, pero que sin embargo ahora no parece tenerlas todas consigo. Por ende, la expulsión semanal se debate en un duelo de amigos entre Jorge Pérez y Olga Moreno.