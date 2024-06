Laura Madrueño planta cara a Olga Moreno por lo que ha hecho en directo en ‘Supervivientes’

Laura Madrueño ha vuelto a dar la cara por ‘Supervivientes All Stars’. La escasez de alimento y las durísimas condiciones que los concursantes viven en Honduras provoca que estén irascibles y a la defensiva. Precisamente Olga Moreno, muy nerviosa por su duelo de expulsión frente a Adara, no ha dudado en encararse a la presentadora y el programa.

Todo ha sucedido durante una de las pruebas de recompensa en las que los supervivientes han tenido que jugar por parejas. La dinámica, tal y como ha explicado Madrueño, ha medido la fuerza de los concursantes, puesto que éstos debían arrastrar a su compañero para llevarle a su terreno y así conseguir coger una bandera que tenían que colocar en otro punto del espacio habilitado.

SOFÍA ARRASTRAS A OLGA.



Nunca imaginé que sin pagar podría ver contenido de TANTA CALIDAD.



Este ARRASTRE lo llevábamos esperando 6 AÑOS.#SVAllStarsGala2 pic.twitter.com/eQeYxhU4EV — COMENTO TV 📺✈️ 💫 (@comentemostele) June 27, 2024

En esta ocasión, Olga Moreno ha tenido que medirse en duelo frente a Sofía Suescun. Una decisión que a Olga no le ha sentado nada bien. De hecho, poco ha tardado la concursante en tildarlo de injusticia. «¡Que peso 52 kilos!», ha exclamado Olga Moreno con tono de desagrado. Consciente de su actitud, Laura Madrueño ha tomado la palabra para defender los criterios de la organización: «Pesáis prácticamente lo mismo, por eso habéis hecho el duelo entre las dos».

Lejos de quedarse callada, Olga Moreno ha insistido a la hora de resaltar lo que ella consideraba una desigualdad de peso: «Imposible, yo peso menos. Lo mismo no, Laura». Por si fuese poco, la concursante no ha dudado en quejarse del esfuerzo físico que la prueba le ha supuesto: «¡Me va a partir la cadera! ¡Me parto la cadera! Esto no es justo, ¿eh? Son 10 kilos menos, ¡avisado está!».

Tras esta severa advertencia al programa, Laura Madrueño ha tomado cartas en el asunto y, de forma más que contundente, le ha parado los pies: «Olga, para que quede claro, la organización me dice que la diferencia de peso entre vosotros es de 3 kilos 400 gramos (y no de 10 como ella ha dicho). Os han pesado esta misma mañana». «Imposible», se la ha devuelto Olga Moreno sin ceder en su postura.