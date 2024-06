‘Supervivientes All Stars’ expulsa a Adara Molinero en un duelo histórico con Olga Moreno

Uno de los momentos más destacados de la segunda gala de ‘Supervivientes All Stars’ se ha vivido con motivo de la expulsión semanal. Es necesario recordar que es la primera a la que se enfrenta esta edición especial del reality de supervivencia y que, además, se trata de una expulsión definitiva. En esta ocasión, Adara Molinero ha sido la encargada de inaugurar el listado de expulsión a decisión de la audiencia y con un porcentaje extraordinariamente reñido frente Olga Moreno. El duelo ha sido histórico por lo ajustadísimos que han estado los porcentajes.

De hecho, nada más comenzar la gala, Jorge Javier ha hecho alusión a lo igualados que estaban los resultados. Mientras que una de las concursantes nominadas reunía un 49,9% de los votos, la salvada se hacía en ese momento con el 50,1% del apoyo. Asimismo, el presentador ha asegurado que durante los últimos días y tras la salvación de Jorge Pérez se había producido un sorpasso.

De vuelta a la expulsión semanal, una vez los concursantes se han reunido en La Palapa, Jorge Javier ha tomado las riendas para anunciar el cierre del televoto. Cabe recordar que desde el pasado martes son solo dos las nominadas, Olga Moreno y Adara Molinero. Antes de la eliminación, Jorge Javier ha vuelto a actualizar porcentajes: 49,88% y 50,12%.

A pesar de esa mínima distancia, a posteriori, el presentador ha actualizado los porcentajes por tercera vez dejando a una con un 48,91% y un 51,09% de los votos. Finalmente, el conductor de la gala les ha pedido que se pusieran en pie para, así, conocer la decisión de la audiencia. «El público ha decidido que se salve de la expulsión Olga«, ha declarado Jorge.

Olga se salva de la expulsión 💥 Adara se convierte en la primera expulsada de la edición



🏝️ #SVAllStarsGala2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/foGFvQF6su — Supervivientes (@Supervivientes) June 27, 2024

La sorprendente reacción de Adara Molinero como expulsada

Las reacciones no se han hecho esperar puesto que Olga, al salvarse, no ha dudado en compartir su ilusión. También ilusionada se ha mostrado Adara Molinero, quien ha insistido durante toda la gala en las ganas que tenia de abandonar el reality debido a su bajo estado anímico. «Gracias, muchas gracias. Necesito estar con mi familia. No era mi momento Jorge, tenía mi edición muy reciente», ha declarado Adara Molinero antes de salir de Palapa.