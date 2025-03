Olga Moreno define con estas tres palabras su situación real con Antonio David y confirma lo sospechado

Olga Moreno ha reaparecido en televisión. Lo ha hecho este 28 de febrero en '¡De viernes!', donde, entre otras cosas, se ha sincerado sobre cómo es en estos momentos su relación con su exmarido, Antonio David Flores, del que se separó al poco de ganar 'Supervivientes 2021'.

Aunque intentó pasar por alto el tema, los presentadores y colaboradores del programa de Telecinco quisieron saber cómo se lleva actualmente con su exmarido y padre de su hija. "Yo vengo a hablar de estos ocho meses atrás. No voy a hablar nada que tenga que ver con mi pasado", dejó claro. Sin embargo, finalmente terminó confirmando a Ángela Portero que sigue casada con Antonio David Flores.

Esta revelación sorprendió mucho a todos los presentes, ya que, pese a llevar años separados, e incluso haber rehecho sus vidas, no han dado el paso de firmar el divorcio. Sobre su relación actual con el malagueño, Olga Moreno reconoció que es "correcta, cordial, buena. Que siga así toda la vida gracias a Dios". También ha explicado que su hija Lola tiene un vínculo muy especial con sus hermanos, los hijos que Antonio David tuvo con Rocío Carrasco: "Se llevan bien, se aman con locura".

La pareja se separó al poco de regresar ella de Honduras tras ganar 'Supervivientes 2021'. Algo que para Olga supuso un duro golpe, aunque, según ha reconocido en '¡De viernes!', "es una cosa que ya tengo sanado. Ahora mismo, eso lo tengo aparte y no quiero hablar sobre ello".

Después de años de especulación, Olga Moreno explica cómo es su relación actual con Antonio David y la dinámica familiar.



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/Lhv3T9ssY2 — De viernes (@deviernestv) February 28, 2025

Olga Moreno se emociona al hablar de la muerte de su madre

Por otro lado, Olga Moreno también ha relatado el "infierno" que ha vivido estos últimos meses, a raíz de la muerte de su madre, Rosa. Cabe recordar que, dos días después de fallecer su progenitora, tuvo que viajar hasta Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars'. "Cuando vuelvo, me encuentro con la realidad y la realidad es mucho más dura. Me encierro y la verdad es que he estado ocho meses sin tener ganas de nada", asegura. Visiblemente emocionada, la sevillana confiesa que "he pasado mucho en mi vida, pero esto ha sido lo más doloroso".

"Para mí fue muy complicado. Fui al 'All Stars' porque mi madre quería que fuese. Yo pensaba que iba a pasar el duelo mucho mejor, pero fue muchísimo más complicado. Lo pasé mal allí. No quería llorar y lo que hacía era darme paseítos, me metía en el agua para que nadie me viera llorar. No sé si era el momento de haber ido, pero lo hice por ella. Llevo ocho meses que no me apetece nada, ni salir de casa. Solo me apetece estar con mi hija. Me cuesta ponerme un tacón y salir a la calle", desvela, entre lágrimas.

"Echo de menos a mi madre todo el día. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Hablaba con ella todos los días. Era siempre la que estaba ahí, la que nos levantaba a toda la familia. Su marcha fue tan bonita… Estábamos todos juntos, todos con ella y pedíamos que se fuese porque ya estaba sufriendo. Fueron muchos años de lucha contra el cáncer", sentencia Olga Moreno en '¡De viernes!'.