La Justicia dicta sentencia y asesta un duro golpe a Antonio David Flores: estas son las consecuencias

María Patiño está de enhorabuena. La presentadora de 'Ni que fuéramos' ha recibido una noticia muy esperada en el enfrentamiento judicial que mantiene desde hace años con Antonio David Flores. Y es que, según informa la revista 'Lecturas', la periodista ha recibido ya la fianza que tuvo que depositar como medida cautelar en concepto de indemnización por daños al exmarido de Rocío Carrasco.

"Durante este tiempo he tenido la capacidad de callarme, esperando que alguien fuera a la hemeroteca a mirar algo. Eso me ha favorecido", comentó María Patiño a finales de 2023. Y añadió: "Lo que se olvidaron es que yo rectifiqué en el mismo programa que di la información. El hecho de que yo rectificase que él puso eso carteles no implique que cometa ninguna injuria y calumnia porque estaba dando una opinión".

La cuantía asciende a 120.000 euros, aunque, según cuentan a la citada revista "la resolución no es todavía definitiva". Sin embargo, "aunque no hay una decisión es un gesto que corre a su favor". Toda esta guerra comenzó cuando 'Socialité', el programa que por aquel entonces presentaba María Patiño, aseguró que habían aparecido colgados carteles en Málaga tildando a Antonio David como maltratador.

"Dice la jueza que si este señor es socialmente considerado un maltratador no es responsable ni 'Socialité' ni María Patiño, sino hechos anteriores contados. Tienes derecho a recurrir. Hazlo", aseguró la periodista hace unos días desde 'Ni que fuéramos'. Además, aclaró todo lo ocurrido sobre los famosos carteles que, al parecer, aparecieron en la ciudad andaluza: "Te olvidaste de la hemeroteca. Se quedaron en lo que dije, pero no en lo que desdije. Esa fue mi salvación porque cuando se habla con odio te olvidas de encontrar toda la verdad".

Tras haberse emitido la información en 'Socialité', la presentadora rectificó la misma en directo. Fue precisamente esa corrección la que ha hecho que el proceso quede en nada. Y fue en ese momento cuando se decretó esa elevada fianza que María Patiño depositó en el juzgado. Ahora, esa cuantía ya se encuentra nuevamente en poder de la periodista, lo que supone una excelente noticia para ella.