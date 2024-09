María Patiño gana en los tribunales a Antonio David y lo celebra públicamente con este órdago

María Patiño aparecía este viernes vestida de fucsia en ‘Ni que fuéramos’. Un color que podría ser casualidad, pero que en realidad había sido elegido con una clara intención. Y es que después de dos años, la presentadora ha ganado la batalla judicial que tenía abierta con Antonio David Flores después de que este le denunciara por calumnias e injurias y obstrucción a la justicia por lo que dijo cuando presentaba ‘Socialité’.

La guerra entre los que fueron compañeros en ‘Sálvame’ arrancó hace más de dos años cuando María Patiño, que se encontraba al frente de ‘Socialité’, hizo una serie de afirmaciones en las que aludía al ex de Rocío Carrasco como un maltratador. En aquel momento, la presentadora aseguró que según había podido saber por varios testimonios habría sido el propio Antonio David el responsable de que se colgaran una serie de carteles en Málaga en los que le llamaban «maltratador».

Un asunto que volvía a ser actualidad hace tres meses cuando Marta Riesco se incorporó al equipo de ‘Ni que fuéramos’ y sobre el que María Patiño prefirió guardar silencio. Pero este viernes, la presentadora se ha mostrado combativa y feliz por su victoria en los juzgados. «He sido absuelta por el delito interpuesto por Antonio David», anunciaba llevándose el aplauso de sus compañeros.

Tras ello, la presentadora recalcaba que no iba a entrar en «temas jurídicos» aunque se había estudiado la sentencia de arriba a abajo. «He tenido la capacidad de callarme esperando a que alguien fuese a la hemeroteca. Eso me ha favorecido porque se olvidaron de que yo rectifiqué en el mismo programa», aseveraba Patiño.

«Lo más importante, como dice la jueza, es que, si este señor es reconocido socialmente como un maltratador, no es responsable María Patiño, sino hechos anteriores contados», destacaba ella. «El hecho de que yo ratificase que él puso esos carteles no implica que cometiese ningún tipo de injuria o calumnia porque estoy dando una opinión que había sido comentada con anterioridad al programa que yo estaba presentando», proseguía explicando.

La advertencia de María Patiño a Antonio David Flores

Pero María Patiño no ha dudado en lanzar una advertencia a Antonio David Flores. «La sentencia es clarísima. Tienes derecho a recurrir, hazlo», le animaba. «Estoy contenta porque ha primado la libertad de expresión y la capacidad de rectificación. Lo más sagrado de mi profesión es que cuando uno se equivoca pide perdón», reconocía orgullosa. «Ahora, que venga lo que venga», añadía después de dar las gracias a su abogado y sus compañeros.

Tras escuchar a su compañera, Belén Esteban tomaba la palabra para contar lo mal que lo ha pasado Patiño este tiempo pues tenía retenido un dinero por culpa de Antonio David. «No es normal que te tengan durante dos años un dinero retenido. Y no es poco dinero. Tenías tu casa retenida y llevas dos años sin poder acceder a ese dinero. No es lo más importante, pero, yo he vivido esto con María», destacaba la colaboradora.

«Me han retenido 120.000 euros y tengo la suerte de no estar imputada por ningún delito, de ahorrar y de tener un colchón porque he trabajado como una cabrona», aclaraba entonces María. «Ahora, haz lo que tengas que hacer, que la ley te lo permite. Pero léetela bien (la sentencia)», insistía de nuevo Patiño contra el padre de Rocío Flores. «La estima social que tienes es porque hay alguien que formó parte de tu vida que lo contó. No son responsables los programas ni los periodistas. Simplemente, pusimos un altavoz», sentenciaba.

BRAVÍSIMOOOOOO



MARÍA PATIÑO HA SIDO ABSUELTA POR EL DELITO DE CALUMNIAS E INJURIAS INTERPUESTO POR ANTONIO DAVID FLORES



👏👏👏👏 #NiQueFuéramos20S pic.twitter.com/ilroTwhxOn — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) September 20, 2024