La sorprendente reacción en ‘Ni que fuéramos’ a las críticas de Mercedes Milá a su programa

Si hay algo que ha demostrado siempre Mercedes Milá es que no tiene pelos en la lengua para decir nada. Y eso es lo que demostraba hace unos días cuando en una entrevista exclusiva para El Televisero en el FesTVal se pronunciaba alto y claro sobre ‘Ni que fuéramos’. La presentadora cuestionaba lo que se estaba haciendo en el nuevo ‘Sálvame’ y este miércoles María Patiño y el resto de colaboradores la han contestado.

Así, este miércoles durante la «QuickieRonda», ‘Ni que fuéramos’ ofrecía las declaraciones que dio Mercedes Milá en El Televisero en la entrevista en la que también reconocía que Mediaset le había propuesto ser presentadora de ‘Gran Hermano 2024’ pero ella lo rechazó.

«¿Estás viendo a los compañeros de ‘Sálvame’ en ‘Ni que fuéramos’?», le preguntaba nuestro compañero Jorge Neila a Mercedes Milá. «Empecé a verlos, pero no me gusta lo que están haciendo», reconocía la presentadora. «¿Por qué?», le repreguntaba. «Se parece demasiado a ‘Sálvame’, yo creo que tendrían que ser más creativos», sentenciaba Mercedes Milá.

Este miércoles, durante la «Quickie Ronda’, el subdirector de El Televisero daba paso a estas declaraciones de Milá y preguntaba a María Patiño y los colaboradores sobre lo que sentían de las palabras de la que fuera presentadora de ‘GH’. «A mí no me molesta», aseveraba de primeras Víctor Sandoval.

La respuesta de María Patiño a Mercedes Milá tras su crítica a ‘Ni que fuéramos’

«Yo soy de las que quiero cada vez hacer más cosas nuevas y cada noche que me acuesto estoy pensando en poder hacer algo diferente», empezaba diciendo María Patiño. «Pero es cierto, y lo digo sin pelos en la lengua al igual que Mercedes Milá, que para tener un criterio basado en algo justo, aunque a mí no me guste ni a los demás, hay que ver más el programa. El programa en esencia son la gente de ‘Sálvame’ y evidentemente mi personalidad no va a variar aunque vaya a El Televisero a trabajar», proseguía diciendo Patiño.

«Yo no lo veo exactamente igual, pero yo tomo nota. A mí Mercedes Milá, recuerdo en el último programa del Deluxe el comportamiento que tuvo con mis compañeros y la productora y yo son cosas que no olvido», sentenciaba la presentadora de ‘Ni que Fuéramos’.

Por su lado, Belén Esteban también se sumaba a las palabras de Patiño y aseveraba que «es verdad que es muy parecido a ‘Sálvame’ pero tenemos un equipo de creadores muy buenos y cada día estamos sorprendiendo cuando salen Marta o Víctor a la calle». «Es que ella vio el principio pero eso ya no es así», añadía Sandoval. «Con nosotros siempre ha sido super cariñosa, yo no lo veo como una crítica y me gusta que digan la verdad», apostillaba Belén.

«Intentaremos atraparte Mercedes», soltaba María Patiño. Pero antes de acabar, la presentadora le lanzaba el guante a su compañera de profesión para que les visite un día en el plató como hizo Jordi González. «Me gustaría que vinieras un día y tendrías que valorar los medios que tenemos para hacer cuatro horas diarias de lunes a viernes, valorar los recursos y si puedes ayudarnos a crecer yo te lo agradezco. Pero lo que se hace en este programa con los medios que hay es magia«, concluía la presentadora.