María Patiño revela el precio pagado tras cancelarse ‘Sálvame’ y habla alto y claro de Mediaset

El próximo mes de diciembre se cumplirá un año desde que María Patiño se despidió de Telecinco tras doce años después de que Mediaset decidiera prescindir de ella en ‘Socialité’ tras su ruptura con La fábrica de la tele. Ahora la presentadora triunfa cada tarde en canal Quickie y TEN con ‘Ni que fuéramos’.

Con motivo de su nuevo reto profesional, María Patiño ha concedido una amplia entrevista al diario El País en la que habla de lo mal que lo pasó tras la cancelación de ‘Sálvame’ y el veto que sufrieron en Mediaset. También deja claro lo que piensa de la crisis que atraviesa la cadena y de los que tachan de «telebasura» a los programas que ella ha hecho durante años.

«Cuando cancelaron Sálvame, lo pasé muy mal. Enfermé y tuve que pedir ayuda«, reconoce María Patiño. «De ese veto ha nacido algo revolucionario: un programa que partió de las redes sociales como YouTube y Twitch y que hoy cuenta con el soporte de una cadena de televisión como es Ten. Ha sido algo mágico. Hace unos años habrían podido con nosotros, porque había menos margen de actuación. Pero con las nuevas plataformas y las redes hemos salido adelante. A mí solo me va a retirar un problema de salud o el público. De momento estoy sana y el público está ahí», destaca la presentadora.

‘Ni que fuéramos’ ha conseguido superar incluso al estreno de ‘¡Boom!’ con Christian Gálvez en Cuatro en su ‘happy hour’ en TEN. Pero al preguntarle por qué siente, Patiño no lo duda. «Siento satisfacción, no revancha o rencor. Que a otros les vaya mal no me hace ganadora. Vamos poco a poco», asevera la presentadora.

Por ahora, María Patiño sigue sin saber por qué Telecinco decidió vetarles pero considera que el parón le vino bien. «El parón me vino bien porque me di cuenta de que veía muy poco a mi familia, que compartía poco tiempo con mis amigos, y que mi hijo ya tenía 23 años. Mi obsesión por el trabajo no era sana», prosigue diciendo la periodista.

María Patiño se pronuncia ante la crisis de Mediaset: «Les hace falta autocrítica y personalidad»

Al preguntarle por la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco, María Patiño señala uno de sus problemas. «Creo que les hace falta autocrítica, algo que yo sí tengo. Ellos creen que están pagando un peaje por el pasado y no analizan el presente. Hace unos días escuché a José Coronado decir que iban a pasar por un desierto por culpa de un tipo de televisión que se había hecho en el pasado. Están insultando a los espectadores que han visto y que siguen viendo Telecinco. Creo que les falta autocrítica y personalidad. El espectador tiene que saber lo que le ofreces. La mezcla que hay ahora ha hecho que la cadena se haya despersonalizado», sentencia.

Por último, cuando le preguntan por qué significa la telebasura para ella, María Patiño es contundente. «La manipulación de la realidad, tergiversar realidades jodidas como un atentado o intentar derribar gobiernos contando mentiras. Eso es basura, en mayúsculas. Lo que hacemos los payasos de la tele, con todos mis respetos a los payasos, no es telebasura», concluye.